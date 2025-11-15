La Provincia recertificó como Libre de Transmisión Vectorial

El ministro Ricardo Cardozo destacó el trabajo llevado adelante por la Dirección General de Epidemiologia, “gracias a todos los equipos por el enorme trabajo y, mi saludo y agradecimiento especial en mi rol a cada uno de nuestros laboratorios que componen la Red».

La Provincia de Corrientes fue recertificada como «Libre de Transmisión Vectorial de Chagas» por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este logro es el resultado del trabajo incansable los equipos locales y la colaboración con otras provincias argentinas. Y en este marco, junto a otras provincias, se avanza hacia la certificación vectorial a nivel país.

La estrategia liderada por equipos locales ha sido reconocida por la OPS. «Estamos orgullosos del trabajo realizado por nuestros equipos y agradecemos especialmente a nuestros laboratorios de la Red por su papel fundamental en esta lucha. Este logro es un paso importante hacia la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos”, destacó el titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo.

Esto lo resolvió la Comisión Evaluadora Internacional de la OPS y se dio a conocer en Buenos Aires, luego de tres días intensos de trabajos realizados en Capital y en el departamento de San Luis del Palmar.

La directora general de Epidemiologia, Angelina Bobadilla, también remarcó el trabajo de los equipos, el rol del ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, y el acompañamiento de otras áreas no solo de este Ministerio, también de otros como Educación.

El titular de la cartera sanitaria, fue impulsor y tuvo un papel clave en el trabajo que se realizó en Corrientes para lograr primero la certificación de libre de transmisión y ahora la recertificación. Durante las jornadas realizadas en Corrientes, lo referentes remarcaron su compromiso desde el inicio de su gestión.