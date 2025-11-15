En el Salón Verde de Casa de Gobierno, se realizó este viernes el acto por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales. En el mismo, se entregaron distinciones a las instituciones que desde diferentes ámbitos trabajan con compromiso, vocación y sensibilidad en la prevención de los siniestros, como así también en la asistencia de víctimas y la construcción de una movilidad más humana, segura e inclusiva.

Fue la Subsecretaría de Seguridad Vial la encargada de la organización. Esta área fue creada en el 2024 con la misión de planificar, coordinar y ejecutar políticas públicas destinadas a mejorar la seguridad vial en todo el territorio provincial.

Cada tercer domingo de noviembre, el mundo conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales desde el año 2005, para honrar la memoria de quienes perdieron la vida o resultaron lesionados en hechos de tránsito y acompañar a sus familias.

En este marco, la Subsecretaría de Seguridad Vial reconoce públicamente a organismos gubernamentales y no gubernamentales que se destacan por su trabajo constante en la materia

Al tomar la palabra Juan Manuel Saloj, subsecretario del organismo, declaró que “es un día de reflexión y reconocimiento hacia cada uno de ustedes, solamente para agradecer por ser parte de la lucha diaria que llevamos todos contra los riesgos en la seguridad vial, para bajar esos índices”, explicó, a la vez que destacó la presencia y el compromiso de los representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de las autoridades del Hospital Escuela, “quienes cumplen un rol trascendente y fundamental en esta lucha diaria”.

“Cuando las cosas, por distintas acciones, no se pueden prevenir, terminan recurriendo al Estado provincial a través del Hospital Escuela, por eso vimos la importancia de agradecerles y reconocerles, y pedirles el compromiso de seguir trabajando de esta manera”, sostuvo el subsecretario.

En ese sentido, destacó también el rol de los distintos agentes de Salud Pública y de Desarrollo Social “con quienes he tenido el privilegio de trabajar en oficina de por medio y he visto el trabajo constante y sonante que hacen todos los días, no existen fines de semana ni feriados en este trabajo. Y muchas veces el compromiso también lo llevan desde el rol humanitario”, aseguró.

La fundación Estrellas Amarillas, la fundación Miguelito Rosbaco y otras instituciones fueron mencionadas por Saloj, a quienes dedicó “el día reflexión y compromiso”, para reforzar la importancia que tiene “la conciencia en los siniestros viales, para bajar estos índices, que para las provincias es una lucha que sostenemos desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

Al final, garantizó también el compromiso del área gubernamental. “Que sepan que existe un equipo de gobierno desde la Subsecretaria que trabaja todos los días para bajar estos índices. Y que queremos seguir contando con ustedes para este trabajo mancomunado con la sociedad”, subrayó.

Las actividades prosiguieron en la sede que la Facultad de Derecho posee en la calle Salta, donde se llevó a cabo una jornada interinstitucional.

Entidades distinguidas

Fundación Estrellas Amarillas Corrientes: Por su incansable labor en el acompañamiento a las familias de víctimas y en la promoción de la conciencia y la prevención vial. Recibió la Dra. Graciela Soto Ortiz.

Por su incansable labor en el acompañamiento a las familias de víctimas y en la promoción de la conciencia y la prevención vial. Recibió la Dra. Graciela Soto Ortiz. Fundación Miguelito Rosbaco: Por su compromiso con la memoria, la educación y la transformación del dolor en acción preventiva. Recibió la Prof. Maria Cecilia Machado.

Por su compromiso con la memoria, la educación y la transformación del dolor en acción preventiva. Recibió la Prof. Maria Cecilia Machado. Fundación Unidos por la Vida: Por su dedicación en la prevención y la lucha por una sociedad más segura y solidaria. Recibió el Sr. Yamil Gómez.

Por su dedicación en la prevención y la lucha por una sociedad más segura y solidaria. Recibió el Sr. Yamil Gómez. Dirección Provincial de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud Pública: Por su valiosa y comprometida labor en la respuesta inmediata ante los siniestros viales, brindando asistencia profesional y humana en los momentos más difíciles. Recibió el Dr. Orlando Levatti.

Por su valiosa y comprometida labor en la respuesta inmediata ante los siniestros viales, brindando asistencia profesional y humana en los momentos más difíciles. Recibió el Dr. Orlando Levatti. Departamento de Asistencia a la Comunidad del Ministerio de Salud Pública: Por su acompañamiento humano y profesional a las víctimas y sus familias, aportando contención emocional y orientación en contextos de profundo dolor. Recibió la Lic. Susana Estigarribia.

Por su acompañamiento humano y profesional a las víctimas y sus familias, aportando contención emocional y orientación en contextos de profundo dolor. Recibió la Lic. Susana Estigarribia. Hospital Escuela “General San Martín”: Por su destacada tarea en la atención médica de víctimas de siniestros viales y su compromiso permanente con la salud y la vida. Recibieron el Dr. José Romero (Director Ejecutivo) y la Dra. Cristina Marecos (Directora Médica Asistencial).

Por su destacada tarea en la atención médica de víctimas de siniestros viales y su compromiso permanente con la salud y la vida. Recibieron el Dr. José Romero (Director Ejecutivo) y la Dra. Cristina Marecos (Directora Médica Asistencial). Federación Correntina de Bomberos Voluntarios: Por su entrega, valor y compromiso incondicional en la asistencia en emergencias viales. Recibió el Sr. Gustavo Zandoná.

Por su entrega, valor y compromiso incondicional en la asistencia en emergencias viales. Recibió el Sr. Gustavo Zandoná. Base Operativa Corrientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial: Por su constante colaboración interinstitucional y su firme compromiso con las políticas públicas orientadas a reducir la siniestralidad vial. Recibió el Dr. Patricio Rodríguez Stubrin.

Por su constante colaboración interinstitucional y su firme compromiso con las políticas públicas orientadas a reducir la siniestralidad vial. Recibió el Dr. Patricio Rodríguez Stubrin. Coordinación de Educación Vial del Ministerio de Educación: Por su labor educativa en la formación de valores, hábitos y actitudes seguras en la comunidad escolar. Recibió el Lic. Juan Daniel Umbert.

Por su labor educativa en la formación de valores, hábitos y actitudes seguras en la comunidad escolar. Recibió el Lic. Juan Daniel Umbert. Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Corrientes: Por su compromiso diario en el control, la prevención y la educación vial en todo el territorio provincial. Recibió el Comisario General Eduardo Felipe Dip.

Por su compromiso diario en el control, la prevención y la educación vial en todo el territorio provincial. Recibió el Comisario General Eduardo Felipe Dip. Equipo Profesional de la Subsecretaría de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad: Por su compromiso, profesionalismo y dedicación en el desarrollo de políticas públicas orientadas a la prevención de los siniestros viales y la protección de la vida de los correntinos. Recibió el equipo profesional.

Presencias

Participaron del acto, los subsecretarios, de Seguridad, Osvaldo de los Santos García, de Seguridad Ciudadana, Oscar Martínez, el director de Emergencias Sanitarias del ministerio de Salud Pública, Orlando Levatti, el coordinador de Seguridad Vial del ministerio de Educación, Daniel Umbert, directores de Hospitales, referentes de la Federación Correntina de Bomberos Voluntarios, de la Policía de Corrientes y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, demás instituciones y organizaciones no gubernamentales e invitados especiales.