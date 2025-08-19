La Provincia ya entregó 120 mil notebooks a alumnos correntinos

Al entregar otras 944 computadoras a colegios capitalinos, el mandatario puso de relieve que ya se llevan otorgadas 120mil en toda la Provincia, apostando a reducir la brecha digital con más inclusión hacia el conocimiento.

Con el objetivo de fortalecer la educación pública y gratuita en Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés y la ministra de Educación Práxedes López entregaron este martes casi mil notebooks del programa “Incluir Futuro” a alumnos de establecimientos secundarios de Capital.

Las nuevas instituciones beneficiadas con los dispositivos fueron, primero y segundo año de los colegios secundarios: del barrio Ongay (91), «Dr. Luis Federico Leloir» (451) y “Manuel Vicente Figuerero” (402).

Cabe destacar que, con estas nuevas computadoras, los alumnos podrán acceder a todos los contenidos de EducaPlay, el programa de formación digital disponible en la plataforma Corrientes Play, que desarrolló el Gobierno Provincial para complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas.

“Hoy el alumno tiene acceso al mismo conocimiento que el profesor”

Durante su discurso, el mandatario remarcó la importancia de la incorporación de la tecnología en las aulas, recordando que la pandemia de 2020 marcó un antes y un después en los modos de enseñar y aprender. “En aquel momento los chicos estaban en la primaria y parecía imposible continuar las clases sin presencialidad. Hoy, cinco años después, podemos hacerlo gracias a la evolución tecnológica y a las plataformas educativas que hemos desarrollado”, afirmó.

Valdés resaltó la implementación de EducaPlay y Corrientes Play, dos herramientas que fortalecen la formación docente y acompañan a los alumnos en el aprendizaje. También hizo referencia al impacto de la Inteligencia artificial en la educación: “Hoy el alumno tiene acceso al mismo conocimiento que el profesor, lo interpela y plantea inquietudes en tiempo real. Eso cambia el rol del docente, pero jamás lo reemplaza. Ninguna computadora puede sustituir la guía, los valores y el afecto de un maestro”.

En materia de inversión, el gobernador informó que ya se entregaron 120mil computadoras en toda la provincia, de las cuales 50mil correspondieron a estudiantes de la Capital y 70mil al Interior. “Sólo si damos conocimiento, posibilidades y oportunidades vamos a salir adelante”, aseguró.

Asimismo, hizo referencia a obras vinculadas al desarrollo tecnológico, como el nuevo Centro de Tecnología en el campus universitario, que permitirá a los jóvenes experimentar, capacitarse e incubar emprendimientos digitales. También adelantó la construcción de un edificio de 20 pisos en el predio de la ex Unidad Penal N°1, que será destinado íntegramente a la innovación tecnológica.

“Estudiemos y trabajemos. Estoy seguro de que con el talento de los correntinos y las oportunidades que brinda la escuela pública, vamos a dar un paso importante en la construcción del futuro. Incluir Futuro es incluirnos a todos”, concluyó Valdés, agradeciendo a la comunidad educativa y alentando a los estudiantes a aprovechar la herramienta recibida.

“La educación no se detiene”

“Estamos cumpliendo con lo que nos propusimos: que cada alumno de la escuela secundaria tenga su computadora. Sabemos que muchos no tienen posibilidad alguna de acceder a esta herramienta sin la ayuda del Estado, y por eso es fundamental estar presentes”, remarcó Práxedes López.

La funcionaria señaló que el desafío no se limita a la entrega de equipamiento, sino también a la incorporación de innovaciones tecnológicas en el aula, vinculando a los estudiantes con el mundo del trabajo. “La educación no se detiene. Debemos seguir transformando nuestras escuelas con mayores herramientas e innovaciones, porque hoy la tecnología atraviesa la vida de los jóvenes”, afirmó.

La misma hizo hincapié en el trabajo conjunto con el gobernador Gustavo Valdés, quien recientemente informó que ya se entregaron 120mil computadoras en toda la provincia. En ese sentido, López ratificó que el compromiso es alcanzar a la totalidad de los alumnos secundarios antes de fin de año.

Además, destacó el rol de las plataformas EducaPlay y CorrientesPlay, que brindan soporte tanto a estudiantes como a docentes, permitiendo continuar los aprendizajes fuera del aula y llegar a quienes realizan educación domiciliaria o no pueden asistir presencialmente.

“Este es un camino importante dentro de la educación correntina que requiere del esfuerzo de todos. Con el liderazgo del gobernador y el trabajo en equipo, vamos a seguir garantizando igualdad de oportunidades para cada estudiante”, concluyó la ministra.

Presencias

Acompañaron a las autoridades, ministros del Poder ejecutivo; el director de Nivel Secundario, Sergio Gutiérrez; legisladores nacionales y provinciales; secretarios y subsecretarios, y los intendentes de Capital e Ituzaingó, Eduardo Tassano y Juan Pablo Valdés, respectivamente.