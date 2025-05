La Semana Bonplandiana cerrará con un Congreso Internacional sobre el naturalista

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, organizó la Semana Bonplandiana en honor al reconocido naturalista y botánico francés, que incluirá muestras en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland (Av. Costanera Gral. San Martín 100), y el cierre será el viernes 9 de mayo, desde las 9, con el Congreso Internacional Bonpland – Humboldt, en el contexto internacional: “Los museos como difusores de la obra científica”.

Esta actividad se llevará adelante en el marco de los 167 años del fallecimiento de Bonpland, y 170 años de la fundación del Museo de Ciencias Naturales que lleva su nombre, con el acompañamiento de la Asociación Civil Cultural Bonpland y ADiMRA (Asociación de Directores de Museos de la República Argentina).

Desde el 5 de mayo al 9 de mayo, el público puede visitar las muestras “Pasado, presente y futuro de la Yerba Mate” y Bonpland, otras miradas”, en el horario de 8 a 13.30, y de 14 a 20, en el Museo ubicado en plena costanera correntina.

Como parte de esta Semana Bonplandiana, tendrá lugar el viernes 9 de mayo, de 9 a 12, y de 15 a 18,15, el Congreso Internacional Bonpland-Humboldt en el contexto internacional. Los museos como difusores de la obra científica”, con la participación de importantes expositores, incluido especialistas de Uruguay, Brasil, Paraguay y Venezuela.

Muestra

El Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) colaboran activamente en la muestra “Pasado, Presente y Futuro de la Yerba Mate”, que se desarrollará en el marco del Congreso “Bonpland-Humboldt en el contexto internacional: los museos como difusores de la obra científica”.

La muestra reúne una selección de libros históricos y técnicos sobre la yerba mate, incluyendo títulos como Historia y folklore del mate, El mate como bebida nacional, Caa Poraí, el espíritu de la yerba mate y Las voces de la yerba mate: breve vocabulario ilustrado, entre otros. Además, se exhiben publicaciones sobre producción e industrialización del cultivo. Los ejemplares fueron gentilmente cedidos por la Biblioteca del IBONE y por la Ing. Agr. (MSc) Ángela Burgos, docente de la cátedra Cultivos III de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNNE.

También forma parte de la exposición una colección de calabazas porongo (Lagenaria siceraria), planta trepadora de la familia de las cucurbitáceas cuyo fruto seco se emplea tradicionalmente como recipiente para el mate. Esta colección, perteneciente al IBONE, pone en valor el uso cultural del porongo a través del tiempo.

Enriquece la muestra una colección de bebidas a base de yerba mate, gentilmente cedida por el Dr. Pedro Sansberro, director del Laboratorio de Biotecnología Aplicada y Genómica Funcional (con doble dependencia en la Facultad de Ciencias Agrarias – UNNE e IBONE – CONICET).

El público también podrá observar una muestra de frutos, semillas, hojas y yerba mate canchada, ilustrando las distintas etapas de la industrialización del cultivo, desde su cosecha hasta su presentación final. Se incluyen además materiales herborizados de Ilex paraguariensis (yerba mate) y Ilex dumosa (yerba señorita), especie relacionada con menor contenido de cafeína (hasta nueve veces menos), pertenecientes al Herbario CTES del IBONE. De ambas especies también se exhibe material vivo perteneciente al Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A.

Finalmente, se proyecta un video, resumen del trabajo realizado en el Laboratorio de Biotecnología Aplicada y Genómica Funcional, donde se presentan los principales resultados obtenidos en los últimos 20 años sobre propagación de la yerba mate y estudios de tolerancia al estrés (hídrico, enfermedades y estrés combinado). Estas investigaciones buscan comprender cómo este cultivo emblemático de nuestra región desarrolla mecanismos de adaptación frente al cambio climático.

Congreso Internacional

Como cierre de esta semana dedicada a los aportes del naturalista, se realizará el viernes 9 de mayo, el Congreso Internacional sobre los museos como difusores de la obra científica. Una actividad gratuita, con inscripción gratuita (informes e inscripción: asoc.bonplandctes@gmail.com).

PROGRAMA

Viernes 9 de mayo: Lugar: Museo “Amado Bonpland”. Avda Costanera Gral. San Martín 100. Corrientes.

Arribo y recepción de los participantes 9.30. Apertura. Himno Nacional Argentino. Banda de Música de la Policita de Corrientes Palabras de Autoridades presentes Ofrenda floral al pie del busto del Dr. Amado Bonpland Apertura de la muestra “Pasado, Presente y Futuro de la Yerba Mate”. Director del Museo: Mlogo. Raúl Aguirre Barrios.</code></pre></li>

RECESO

10.45. «Bonpland en el Museo de Farmacobotánica. Origen y destinos de su archivo» – Disertantes: Leonardo M. Anconatani y Marcelo L. Wagner. Museo de Farmacobotánica. Universidad de Buenos Aires, Argentina. Moderadora: María Pía Sotelo Bertschinger.

11.30 . “La Ruta Bonpland en el Río Uruguay”. Alejandro Yemini. Coordinador de Proyectos Culturales y Educativos. Fundación Sinopsis. Montevideo, Uruguay. Moderadora: Marisa Duarte.

12.15. RECESO

14.30. «Bonpland na Tríplice Fronteira mais austral do mundo». Ing. Maher Jaber Mahmud. Intendente Municipal Barra do Quarai. Argemiro Da Rosa Rocha. Secretario de Medio Ambiente. Turismo e Integración Fronteriza –Barra do Quaraí. RS. Brasil. Moderadora: Gladis Mango de Rubio.

15.15. Presentación de la Ruta Humboldt Bonpland. Ing. José Luis Figueroa Sáchez. Foro Humboldt & Bonpland, Venezuela. Moderadora. María del Carmen Vargas.

“Las colecciones del herbario histórico de la Sociedad Científica del Paraguay”. Dra María Fatima Mereles Haydar. Asunción, Paraguay. Moderadora: Mónica Arzani. RECESO

17.15. “Legado de Amado Bonpland en Corrientes”. Panel Lic. Aurora Arbelo de Mazzaro y Lic. Gladis Dora Mango de Rubio. Maryam Bonpland. Corrientes, Argentina. Moderadora: Mónica Arzani

Conclusiones

18.15. Presentación Revista digital Asociación Civil Cultural Bonpland. Corrientes. Gabriela Barrios, González Vedoya y Pablo Miguel Riquelme.

18.45 . Entrega de certificados y presentes.

Sábado 10 de Mayo