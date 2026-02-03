La tercera noche de los Carnavales Barriales llega al 17 de Agosto

Organizado por la Municipalidad de Corrientes, todo el color, ritmo y alegría del corsódromo itinerante se desplegará este martes 3 de febrero, por avenida Milán, desde calle Trento hasta Cazadores Correntinos. A partir de las 20, desfilarán 27 comparsas, agrupaciones musicales y humorísticas. Se sumarán como invitadas: Yasí Berá de Riachuelo y Ñande Mbareté. Habrá cortes de tránsito y desvíos de colectivos.

La Municipalidad de Corrientes realizará este martes, a partir de las 20, la tercera noche de los Carnavales Barriales en el 17 de Agosto. Vecinos y turistas podrán disfrutar de esta exitosa y convocante fiesta popular, a través del desfile de 27 comparsas y agrupaciones musicales y humorísticas.

En esta oportunidad, el corsódromo itinerante se ubicará en el tramo comprendido por la avenida Milán, desde calle Trento hasta Cazadores Correntinos. En esa extensión, las comparsas y agrupaciones humorísticas y musicales, desplegarán toda su magia y color en esta fiesta que recorre diferentes barrios de la ciudad.

De acuerdo a lo diagramado por la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial del municipio, se presentarán desvíos de colectivos, a partir de las 18 de este martes. En el lugar habrá presencia de agentes para colaborar en el ordenamiento del tránsito

Línea 110 Ramal B – 17 de Agosto:

Ida al cementerio: Trento -Coronel Artaza -Cerdeña -Alejandro Dumas -Cazadores Correntinos a recorrido habitual.

Vuelta del cementerio: Cazadores Correntinos – Alejandro Dumas -Cerdeña- Turín- Cazadores – Trento

Línea 102 A

Al Centro: Av. Cazadores Correntinos – Montecarlo – Av. Independencia a recorrido

Desde el Centro: Nápoles – Av. Cazadores Correntinos – Cnel. Artaza – Cerdeña – Alejandro Dumas.

Línea 106 C

Al Centro : Milán – Cerdeña – Alejandro Dumas- Av. Cazadores Correntinos a recorrido.

Desde el centro : Av. Cazadores Correntinos – Alejandro Dumas – Ombú – Milán.

Desfile

Como cada noche, del desfile participarán las comparsas y agrupaciones: Ara Porá, Imperial, Aramú, Osiris, Mitha Jorhu, Bella Esperanza, Belleza Unida, Cambá Cuá Show, Belleza Taragüí, Taragüí Porá y Fantasía.

También estarán Porto Carioca, Renacer, Resplandor del Litoral, Sarava, Samba Pasión, Rubí Show, América, Las Traviesas, La Jaula de las Locas, Furia Loca, Los Dandys, Mita Porá, Payasos del Cacique, Drácula y el Centro de Jubilados de la Provincia.

En esta ocasión, se suman como invitadas Yasí Berá de la localidad de Riachuelo y la comparsa barrial Ñande Mbareté de Corrientes.

Esta tercera noche se transmitirá a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Corrientes: Facebook (Municipalidad de Corrientes) y YouTube (@municipalidaddecorrientes).

CRONOGRAMA

Martes 3 de febrero – Barrio 17 de agosto

Jueves 5 de febrero – Barrio Juan de Vera

Martes 10 de febrero – Barrio Mil Viviendas

Jueves 12 de febrero – Cierre. Avenida Costanera Sur