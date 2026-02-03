3 febrero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

dfb5cfed-777c-a7e2-6318-2654795381cc-800

Comienza un fin de semana a pura música, carnaval y actividades en las playas

@ctesnot 29 enero, 2026 0
785cd8e4-5315-8db2-3431-e911e3999245-800

Tras un exitoso inicio, la alegría de los Carnavales Barriales se traslada al Industrial

@ctesnot 29 enero, 2026 0
69a63d5e-4dc9-5095-c0b8-64151384e907-800

Este viernes 30 comienza el pago de sueldos a municipales

@ctesnot 29 enero, 2026 0

Te pueden interesar

18b32ffe-fe6b-6b91-7cf5-254c309c83df-800

La tercera noche de los Carnavales Barriales llega al 17 de Agosto

@ctesnot 2 febrero, 2026 0
imagen-106919(1)-800

Valdés avanzó en una agenda de trabajo con intendentes del interior provincial

@ctesnot 2 febrero, 2026 0
1473196w790h988c.jpg

Salud Pública recomienda completar el calendario de vacunación

@ctesnot 2 febrero, 2026 0
imagen-106914-800

Avanzan las gestiones entre Nación y Provincia para fortalecer la seguridad en Corrientes

@ctesnot 2 febrero, 2026 0