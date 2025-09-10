La Unidad Ejecutora Provincial coordinó acciones con el Instituto Oncológico Papa Francisco

Se acordó avanzar en la codificación y valorización de prestaciones para optimizar la gestión hospitalaria y el recupero de gastos. Esta semana se capacita al personal del Área de Admisión del Instituto.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, a través de la Unidad Ejecutora Provincial viene llevando adelante capacitaciones continuas a hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud. En esta oportunidad, se realizó un primer encuentro con autoridades del Instituto Oncológico Papa Francisco.

El director General de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Ariel Vázquez, junto a su equipo técnico visitó la Institución. Allí, fue recibido por el director Ejecutivo, Jorge Raúl Zimerman, la directora Administrativa, Mónica Polischuk, el equipo técnico y el director de Sistemas del Ministerio, Fabián Medina.

«Durante el encuentro avanzamos en un trabajo conjunto para la codificación y valorización de las múltiples prestaciones que brindará el Instituto, con el fin de fortalecer la facturación y garantizar un recupero de gastos más eficiente» comentó el director de la UEP, Ariel Vázquez.

«Como parte de las acciones inmediatas, trabajamos con los médicos en la oficina de la UEP, con el objetivo de realizar un análisis más detallado de la oferta prestacional» explicó Vázquez y agregó «también brindamos una capacitación en Admisión destinada al personal administrativo encargado del ingreso de pacientes».

Todos estos procesos serán incorporados en los menús de prestaciones de las obras sociales y en el nuevo Nomenclador, lo que permitirá ordenar y potenciar la gestión hospitalaria.

De esta manera, el Instituto Oncológico Papa Francisco se suma a la red de instituciones que trabajan junto a la UEP para optimizar la administración de recursos y mejorar la calidad de los servicios de salud.