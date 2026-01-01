El ministro de Salud Pública coordinó acciones en San Luis del Palmar

El titular de la cartera sanitaria, se reunió con el intendente Reni Buján, recorrió centros de evacuados y verificó servicios en el hospital local.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, coordinó asistencia a personas afectadas por el temporal en San Luis del Palmar. Estuvo acompañado por la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo; el director del Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, Alberto Arregin; director del Hospital “Eugenio F. Ramírez”, Gustavo Gómez y la directora de hospital local, Claudia Pare.

El martes por la mañana, se reunió en primer lugar con el intendente de la localidad, Reni Buján. En dicho encuentro, también estuvo presente el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen. El objetivo, fue evaluar necesidades y coordinar acciones de asistencia y acompañamiento. Una tarea que se viene realizando desde el inicio de esta situación.

En San Luis del Palmar, hay más de 110 familias evacuadas más otras 90 auto evacuadas. A todas ellas se brinda asistencia desde el Ministerio de Salud Pública a través de sus diferentes áreas y en conjunto con el hospital local y la Municipalidad.

“Estamos trabajando permanentemente. Nuestros subsecretarios, así como todo el equipo de Salud, han estado acompañando desde el primer día. Hoy venimos a dar un apoyo institucional al intendente y a ratificar el compromiso con la gestión en pos de las familias evacuadas y auto evacuadas. Todo el gabinete provincial está a disposición y acompañando al pueblo de San Luis de Palmar”, dijo el ministro de Salud, Emilio Lanari Zubiaur.

Respecto a la situación sanitaria, precisó que “vemos enfermedades crónicas y estamos asegurando la medicación de estas personas” además de enfermedades propias de este contexto como son las gastrointestinales y dermatitis. También, tuvieron que asistir ante la mordedura de una víbora.

A su vez, destacó el trabajo de la Dirección de Emergencia Sanitaria (DES) 107 a cargo de Orlando Levatti. El martes, además, estuvieron desde el área de Epidemiología, cuya directora es Angelina Bobadilla, llevando diferentes atenciones en los centros de evacuados.

Por otra parte, el ministro de Salud Pública, estuvo en el hospital local donde recorrió cada uno de los servicios y verificó el funcionamiento correcto de los mismos.

Otras localidades

El equipo del Hospital «San Antonio de Padua» está asistiendo a las personas afectadas por el temporal en Mburucuyá, brindando atenciones médicas, provisión de medicamentos y acompañamiento integral a las familias damnificadas.

Así también, demás autoridades del Ministerio recorrieron y, tienen programados viajes esta semana, otras localidades afectadas para garantizar la correcta atención sanitaria.