Realizaron diferentes servicios para niños y adultos. Hubo una amplia demanda de los vecinos de ese barrio y aledaños.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, coordinó el operativo sanitario del barrio Punta Taitalo. El mismo, se llevó adelante a través de la Dirección de Operativos Sanitarios (APS) Capital coordinada por Susana Vega. Estiman que las atenciones médicas alcanzaron las mil.

En la intersección de las calles Filomena y Los Artesanos, se llevaron adelante diferentes servicios. En esta época del año, el principal objetivo es el control de los niños y completar la ficha médica que solicitan desde las escuelas.

En esta oportunidad, hubo: vacunación; peso y talla (niños y adultos); control de signos vitales, glucemia y TA; médico clínico; pediatría; ginecología; electrocardiograma; odontología y farmacia.

“Es una tarea que venimos realizando en forma permanente desde el Ministerio de Salud Pública tanto en Capital como en el interior. Estamos poniendo énfasis en el control de los niños y la vacunación. También en madres y, en la salud sexual y reproductiva. Estamos muy contentos por la gran convocatoria que tiene cada operativo”, dijo el ministro Emilio Lanari Zubiaur.

Por otra parte, para el viernes 27 está programado desde la Subsecretaria de Gestión Sanitaria un operativo en Santa Ana. Habrá controles oftalmológicos, vacunación, ficha médica y odontología.

A su vez, desde la Subsecretaria de Salud Pública, organizaron un operativo dirigido a los niños y adolescentes. Será en el Centro Integrador Comunitario (CIC) en San Lorenzo. Habrá certificado médico escolar, vacunación, cardiología y clínica médica, entre otras acciones. Piden llevar el DNI y la libreta de vacunación.

El sábado, estarán en el comedor Rosa Mística del barrio La Olla. Tendrán servicio de cardiología, clínica médica y vacunación. Iniciará a las 9.