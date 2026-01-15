Lanari Zubiaur se reunió con un representante de CONIN de Virasoro

En el encuentro, dialogaron sobre acciones de acompañamiento desde la cartera sanitaria a la Cooperadora de la Nutrición Infantil. El referente, destacó el espacio y el trato en relación a este tema.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, se reunió con el representante de CONIN de Virasoro, Adolfo Navajas Fournier. En el encuentro, dialogaron sobre las acciones que puede llevar la cartera sanitaria en apoyo a este centro que combina la atención médica y nutricional con el acompañamiento educativo, familiar y comunitario.

“Por nuestro centro ya pasaron más de 400 niños”, contó Navajas Fournier y agregó que “se desarrolla un programa integral”.

En relación a la reunión con el titular de la cartera sanitaria, dijo que “hubo una muy buena recepción de parte del ministro, por su profesión de médico y porque conoce la importancia de tratar este tema en la primera infancia”.

“Tuvimos una reunión muy receptiva, fue amable y estoy agradecido”, expresó.

Cabe indicar que CONIN de Virasoro trabaja en prevención de la desnutrición infantil con mamás y niños de hasta 4 años y por extensión con el resto de las familias. Comenzaron su tarea tras la venida del doctor Abel Albino –impulsor de la fundación a nivel nacional- a dicha localidad en mayo de 2005.