El Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social realizará este lunes 2 de febrero el lanzamiento oficial de la Colonia de Verano de Adultos Mayores a las 10; la misma será en Casa de Gobierno, donde participarán diferentes clubes de abuelos.

Esta actividad de recreación es organizada por el Área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social y cabe mencionar que dicha colonia de vacaciones es una de las actividades pensadas en el marco de las políticas de recreación y esparcimiento siendo además totalmente gratuita, y será desarrollada todos los días viernes del mes de febrero, desde las 8.30 a 12, brindando a los Adultos Mayores la posibilidad de disfrutar de la pileta y de otras actividades recreativas. Será en el Club de INVICO del barrio Quintana.