Lanzamiento del Plan de Seguridad Paraná: trabajo conjunto entre fuerzas federales y provinciales

En la localidad de Isla del Cerrito, provincia del Chaco, se realizó este lunes el lanzamiento oficial del Plan de Seguridad Paraná, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que busca reforzar la cooperación operativa entre fuerzas federales y provinciales en la región del Litoral.

Del acto participaron el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, el jefe de la Policía de Corrientes, comisario Miguel Ángel Leguizamón, y autoridades de distintas fuerzas federales y provinciales, quienes destacaron la importancia de fortalecer la presencia del Estado en zonas estratégicas.

El Plan de Seguridad Paraná tiene como objetivo intensificar la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y los delitos en la zona fronteriza, a través de acciones coordinadas de prevención.

Con esta iniciativa, se busca garantizar una mayor protección para los ciudadanos y profundizar la articulación entre los distintos niveles de gobierno, en un esfuerzo conjunto para mejorar la seguridad en toda la región.