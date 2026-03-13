Las exportaciones del NEA crecieron más del 20% y las de Corrientes en más del 30%

En un informe técnico publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que corresponde al origen provincial de las exportaciones del año pasado, se destaca el fuerte crecimiento de la región NEA, dentro de la cual la provincia de Corrientes elevó su volumen de exportación en un 31,6% respecto del año anterior. El puerto de Capital con operatorias a pleno y el pronto funcionamiento del de Ituzaingó apalancan la expectativa de un crecimiento exponencial en el futuro cercano.

La fuerte promoción comercial de la provincia encarada por el gobierno, sumada a obras estratégicas como la activación y ampliación del puerto de Capital, así como la expectativa por el pronto funcionamiento de la actividad portuaria en Ituzaingó, respaldan la actividad comercial al exterior desde la provincia, que mostró en 2025 un significativo crecimiento y operatorias por 336 millones de dólares en ese período.

Con la matriz exportadora correntina fuertemente ligada al sector agroindustrial, el 53% de lo comercializado corresponden a productos primarios, con la exportación de arroz a Brasil a la cabeza, posicionando a Corrientes de nuevo al tope del ranking exportador de este cereal, ya que desde la provincia se comercializa el 40% de arroz que la Argentina vende al mundo.

La provincia de Corrientes concentra alrededor del 40 % de la producción nacional de arroz, lo que la posiciona como el principal polo arrocero del país y uno de los principales orígenes de las exportaciones argentinas de este cereal, con una característica muy particular: produce el 40% del arroz nacional, pero exporta en proporción más que otras provincias, porque gran parte del arroz entrerriano se consume en el mercado interno, mientras que el correntino tiene perfil claramente exportador.

Por otra parte, la madera y sus derivados, cítricos y yerba mate son los otros productos de exportación correntina, todos sectores que muestran señales de potencial de crecimiento hacia el futuro.

Con el gobernador Juan Pablo Valdés en Nueva York participando de la Argentina Week, y el sostenido interés de la India por los productos forestoindustriales de nuestra provincia, la expectativa por superar estos indicadores positivos se acrecienta.

Según los datos del INDEC, la provincia alcanzó el año pasado su máximo histórico, con un total de 336 millones de dólares generados por las exportaciones, que se incrementaron en un 31,6% respecto del año anterior. Las cifras son además mayores que las de los últimos cinco años, que en 2024 habían aumentado en un 7%, y en 2023 habían caído con fuerza producto de los incendios y la sequía.

El informe del INDEC publicado esta semana, detalla en principio un crecimiento en torno al 9,3% de las exportaciones totales del país, en donde el NEA se destaca, ya que aunque lo exportado por estas provincias que incluye a Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco representa el 1,3% del total, es la región con mayor crecimiento (20,9%).

“En 2025, el origen provincial de las exportaciones (OPEX), que detalla el aporte de cada región y provincia al total de las ventas al exterior, registró subas en las cinco regiones del país. En efecto, la región Pampeana aumentó sus exportaciones 7,1%; la región Patagonia, 18,8%; la región Noroeste (NOA), 16,7%; la región Cuyo, 3,8%; y la región Noreste (NEA), 20,9%”, detalla el informe.

En un comparativo por provincias de cada región, además se indica que Misiones lideró la región del Nordeste, con exportaciones por 533 millones de dólares, seguida por Corrientes con 336 millones de dólares (lo que representa casi el 30% de la región), luego por Chaco con 235 millones de dólares y al final Formosa con 29 millones de dólares.

Los países de destino más importantes fueron Brasil, con 16,3%; Estados Unidos, con 14,8%; China, con 12,7%; y Siria, con 7,0%.

En la región, “el primer lugar de las exportaciones lo ocuparon los PP (productos primarios) por USD 462 millones, el 40,7% del total exportado por la región, con un aumento de 41,3% con relación al año anterior. Las MOA (manufacturas de origen agropecuario) sumaron USD 458 millones, 40,5% del total regional, con un aumento de 6,1% interanual. En lo que respecta a las MOI (manufacturas de origen industrial), se valorizaron en USD 213 millones, 18,8% del monto exportado por la región, con un crecimiento de 19,5% con respecto a 2024”, analiza el documento.

En el caso particular de Corrientes, los productos primarios representaron el mayor valor exportado con USD 179 millones. Los principales mercados de destino fueron Unión Europea, con USD 78 millones; y Estados Unidos, México y Canadá, con USD 74 millones. El principal subrubro exportado fue cereales, con un total de USD 146 millones. También se registró el rubro de productos químicos y conexos tuvo una suba de 33,4%, y representó el 10,2% del total exportado.