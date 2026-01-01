1 enero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-106061-800

El ministro de Salud Pública coordinó acciones en San Luis del Palmar

@ctesnot 30 diciembre, 2025 0
imagen-106052-800

El Pediátrico de Goya recibió a más de 12 mil pacientes solo en consultorios

@ctesnot 30 diciembre, 2025 0
imagen-105999-800

Salud Pública continúa asistiendo a personas afectadas por el temporal en la provincia

@ctesnot 29 diciembre, 2025 0

Te pueden interesar

imagen-106068-800

El gobernador Valdés junto al intendente Polich trabajan en soluciones para Capital por las consecuencias del temporal

@ctesnot 31 diciembre, 2025 0
imagen-106061-800

El ministro de Salud Pública coordinó acciones en San Luis del Palmar

@ctesnot 30 diciembre, 2025 0
imagen-106052-800

El Pediátrico de Goya recibió a más de 12 mil pacientes solo en consultorios

@ctesnot 30 diciembre, 2025 0
imagen-106058-800

Las guardias en los hospitales y CAPS funcionarán normalmente

@ctesnot 30 diciembre, 2025 0