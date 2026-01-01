Las guardias en los hospitales y CAPS funcionarán normalmente

La cartera sanitaria provincial recuerda que está asegurada durante Año Nuevo, la normal prestación de ese servicio en los centros asistenciales y en los CAPS N° 3, 4, 5, 9, 10, y 15 de Capital.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, recuerda que están garantizadas las guardias en los hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) durante Año Nuevo. En cada centro asistencial, los directores coordinan los refuerzos respectivos para asegurar la atención a la población.

Al respecto, el director general de Gestión Hospitalaria, Mario Rodríguez, informó que las guardias están garantizadas.

«La organización siempre se da a criterio de cada hospital, es decir, cada dirección se encarga de organizar y de reforzar los servicios para asegurar la atención», sostuvo.

Por su parte, el director de Coordinación de CAPS Capital, Cristian Sarquís, indicó que en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) «también están garantizadas las guardias y articuladas con la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES 107)» y aclaró que los centros que tienen ese servicio «son los CAPS N° 3 (barrio 1.000 Viv), 4 (barrio Laguna Seca), 5 (barrio Dr. Montaña), 9 (barrio 17 de Agosto), 10 (barrio Molina Punta), y 15 (barrio Pirayuí 550 Viv.)».