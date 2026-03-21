Las guardias en los hospitales y CAPS funcionarán normalmente

La cartera sanitaria provincial recuerda que está asegurada, durante el fin de semana extra largo, la normal prestación de ese servicio en los centros asistenciales y en los CAPS N° 3, 4, 5, 9, 10, y 15 de Capital.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, recuerda que están garantizadas las guardias en los hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) durante el fin de semana extra largo.

La organización siempre se da a criterio de cada hospital, es decir, cada dirección se encarga de organizar y de reforzar los servicios para asegurar la atención.

A su vez, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) también están garantizadas las guardias y articuladas con la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES 107). Los centros que tienen ese servicio son los CAPS N° 3 (barrio 1.000 Viv), 4 (barrio Laguna Seca), 5 (barrio Dr. Montaña), 9 (barrio 17 de Agosto), 10 (barrio Molina Punta), y 15 (barrio Pirayuí 550 Viv.).

Por otra parte, se informa que, en la Estación Saludable en la plaza Cabral, el lunes y martes, se vacunará de 9 a 14.