Las Marías aumenta su inversión productiva y el Gobierno de Corrientes ratificó su compromiso con el sector yerbatero

La empresa yerbatera Las Marías lleva adelante una inversión de siete millones de dólares para poner en marcha un nuevo molino, por lo cual invitó al gobernador Juan Pablo Valdés a conocer este crecimiento que apuesta a mejorar la competitividad. Así fue que este jueves el Mandatario recorrió estas instalaciones situadas en la localidad de Virasoro, destacando el valor agregado de esta industria y su consiguiente generación de empleo, ratificando el apoyo del Gobierno de Corrientes para que el sector contribuya al desarrollo provincial.

«Las Marías, un orgullo correntino que genera empleo, agrega valor y lleva nuestra yerba mate al país y al mundo», resaltó el Gobernador mientras junto a la ministra de Industria, Mariel Gabur recorría las diversas áreas de trabajo de la planta industrial, observando el proceso de producción junto a directivos de la yerbatera.

La funcionaria provincial explicó que «esta empresa emblemática y tan querida en nuestra provincia, con un desembolso de 7 millones de dólares está poniendo en marcha un nuevo molino, más moderno y competitivo, buscando sostener su calidad reconocida por el paladar de muchos consumidores».

Y detalló que «están poniendo a punto el nuevo molino, el cual fue armado con piezas nacionales, totalmente por técnicos formados por la misma empresa». En este sentido, destacó que «todo esto se está haciendo con mano de obra correntina, con técnicos formados en Virasoro, logrando un molino de punta, cuya parte electrónica, que es lo novedoso, también fue armado por personal local».

Y remarcó que «en este encuentro se escucharon los requerimientos de los directivos con el compromiso firme del gobierno de Corrientes de seguir