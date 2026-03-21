Lavalle: pasos iniciales para un puerto estratégico en el suroeste correntino

En el marco de los anuncios realizados por el gobernador Juan Pablo Valdés, la provincia continúa delineando su red logística fluvial. El foco actual se posa sobre el Puerto de Lavalle, un proyecto que, si bien se encuentra en su etapa de relevamiento y obras básicas iniciales, promete ser una pieza clave para el desarrollo productivo, sumándose al de Ituzaingó y al puerto de Corrientes Capital.

Recientemente, el ingeniero César Bentos, del Ministerio de Coordinación y Planificación, junto al intendente Hugo Perrota, supervisaron el predio donde se proyecta esta terminal multimodal. Es importante destacar que se están dando los primeros pasos técnicos de un proceso de llevará su tiempo.

La gran ventaja competitiva de Lavalle es su calado natural, lo que facilitaría la operación de grandes embarcaciones sin depender de dragados constantes. Sin embargo, su consolidación como infraestructura de envergadura es un objetivo de avance gradual.

Las proyecciones operativas (una vez finalizado el nodo) apuntan a: 40.000 TEUS (contenedores) por año y 850.000 toneladas anuales de carga a granel (arroz y fertilizantes).

Red provincial en crecimiento

El desarrollo de Lavalle no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia de conectividad que incluye otros puntos claves como el Puerto de Ituzaingó que actualmente es la obra portuaria más avanzada y ambiciosa de la provincia. Su ubicación estratégica cerca de la represa Yacyretá y su vinculación con el parque industrial lo posicionan como la principal salida para la industria forestal.

El puerto de la ciudad capital mantiene un crecimiento sostenido año tras año, optimizando la logística de cargas generales y funcionando como el nodo administrativo y operativo central de la hidrovía en la región.

El Puerto de Lavalle es fruto de una planificación estratégica de ejecución progresiva. El objetivo es dotar al suroeste correntino de una salida soberana para su materia prima (madera, cítricos y arroz), pero el camino requiere de una inversión sostenida y tiempo para transformar el terreno actual en un nodo logístico operativo.

La integración de Lavalle, Ituzaingó y Corrientes Capital busca, eventualmente, reducir costos logísticos y potenciar la competitividad de los productores correntinos en el mercado global.