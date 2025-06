Levantamiento Olímpico de Pesas: con apoyo oficial, se realizó el regional federativo y la convocatoria infantil

Con auspicios del Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Deportes, se realizó en el Colegio Figuerero la tercera fecha regional correspondiente al calendario 2025 de la Federación Argentina de Levantamiento Olímpico de Pesas; y la convocatoria de iniciales infantiles y sub12.

El evento convocó a más de 90 atletas de Corrientes Capital, Goya, Mercedes, Santa Lucía, Chaco y Misiones, y fue fiscalizado por la Asociación Civil Correntina de Levantamiento Olímpico de Pesas “Corrientes Pesas”.

Desde la organización, se destacó que uno de los principales objetivos fue homologar marcas oficiales para facilitar posibles clasificaciones en competencias internacionales, incluyendo la selección nacional y la participación en los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR).

“Fue una jornada extraordinaria, ya que cinco atletas correntinos lograron registrar en total diez marcas de récords nacionales: Valentina Cabral (categoría sub 17), Martina Giménez (categoría mayor), Nathaniel V. Panunzi (sub 15), Aníbal Fernández (sub 15) y Domingo Meza (sub 20).”

Además, la convocatoria en las categorías iniciales, infantiles y sub 12 fue masiva e inédita en la historia de este deporte, con casi cincuenta niños participando y debutando en su primera experiencia competitiva en el tablado.

“Corrientes Pesas” agradece profundamente a la Secretaría de Deportes de la Provincia, y en especial, al Gobernador Gustavo Valdés, por el apoyo y acompañamiento en todos estos años al Levantamiento Olímpico de Pesas.