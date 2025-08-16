Los Juegos Correntinos 2025 en las etapas provinciales

Con la participación de más de 600 jóvenes de distintos puntos del territorio provincial, la Secretaría de Deportes completó este jueves las fases clasificatorias provinciales de hockey, rugby seven, bádminton, tenis, fútsal masculino, beach vóley y beach handball, en el marco de los Juegos Correntinos 2025. Estas fases dieron inicio el lunes pasado, con el primer contingente de jóvenes que arribó a la ciudad de Corrientes para dar inicio el martes con las competencias.

Ese día se disputaron bádminton, tenis, fútsal masculino, beach vóley y beach handball. En tanto, el segundo contingente para el hockey y rugby seven se dio cita este miércoles, y los encuentros deportivos se disputaron este jueves en el predio del Club Aranduroga.

El secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, destacó el invaluable apoyo del gobernador Gustavo Valdés a los Juegos Correntinos 2025, y subrayó la importancia de estas competencias para fomentar la práctica deportiva y la actividad física desde edades tempranas. Agradeció el compromiso del primer Mandatario y del Gobierno de Corrientes, que destinaron recursos y esfuerzos para garantizar el éxito de esta edición.

Cabe señalar el importante despliegue técnico del personal de la Secretaría de Deportes, responsable de la distribución de alojamiento, la organización de los campeonatos y la logística integral de estas fases provinciales.