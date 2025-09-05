Los ministros de Salud y Educación firmaron convenios para la formación de alumnos de Enfermería

Acordaron las prácticas en hospitales y CAPS, como también acciones en operativos sanitarios. El objetivo, es fortalecer los conocimientos de los estudiantes.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, firmó un convenio marco de cooperación con la ministra de Educación, Práxedes Ytatí López para la carrera de Enfermería. A través del mismo, se busca impulsar la capacitación y profesionalización de los alumnos.

A su vez, firmaron un convenio específico para la tecnicatura superior en Enfermería del Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente (ISFD) de Ituzaingó. Fue para prácticas profesionalizantes en los hospitales “Ricardo Billinghurths” y “Genaro Leiva” y en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Estuvieron presentes por el Ministerio de Salud Pública, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Alicia Pereira; la directora de Asesoría Legal, Candelaria Campias y el director general de Gestión Hospitalaria, Mario Rodríguez. Por Educación, el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías; la Directora General de Nivel Superior, Graciela Yaya y el rector del Instituto de Formación Docente de Ituzaingó, Luis Meza.

“Acordamos un trabajo en conjunto como nos pide el gobernador, Gustavo Valdés, con el Ministerio de Educación. Refiere a facilitar las tareas del ISFD de Ituzaingó para formar profesionales de la salud”, dijo el titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo.

También, sostuvo que se pondrán todas las herramientas del Ministerio y de los centros de salud para la formación de los estudiantes.

“La enfermería es un pilar muy importante en el equipo de salud. Tenemos el compromiso de incorporarlos al equipo y dar el protagonismo que ellos se merecen, por su capacitación y trabajo”, indicó.

Por su parte, la ministra de Educación Práxedes López, comentó que “se firmó un convenio específico para el instituto de Ituzaingó y otro general para todas las instituciones que tienen la carrera de enfermería, para que puedan pasar por los hospitales y Caps”. Agregó que estos acuerdos “son muy importantes para todos nuestros estudiantes”.

Acuerdos

En el convenio general, entre las principales acciones que se acuerdan están las prácticas profesionalizantes. Los alumnos de los institutos superiores realizarán esta formación en centros de salud dependientes de la cartera sanitaria.

A su vez, actividades en terreno. Se coordinarán operativos de atención y prevención para que los estudiantes participen en acciones extramuros.

Otro objetivo, es el fortalecimiento de los conocimientos con lo que se busca integrar la formación académica con experiencias de aprendizaje de complejidad progresiva y supervisión adecuada. Esto, garantizando la calidad educativa y la validez nacional de títulos y certificaciones.

En cuanto al convenio con el instituto de Ituzaingó, una de las finalidades es impulsar la capacitación y profesionalización de alumnos del segundo y tercer año de la Tecnicatura Superior en Enfermería, mediante prácticas en centros de salud.

A su vez, entre otras acciones, se permite las rotaciones hospitalarias específicas. Las prácticas serán supervisadas por docentes asistenciales y organizadas progresivamente según el nivel formativo.