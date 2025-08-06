Los usuarios deberán actualizar la tarjeta SUBE para mantener los beneficios locales activos

Se trata de una medida a nivel nacional que alcanza a quienes tengan algún beneficio local: SUBE estudiantil, personas con discapacidad, mayores de 70 años, jubilados, madres de siete hijos. El proceso es sencillo: deben pasar el plástico por una de las Terminales Automáticas SUBE (TAS) que están distribuidas en la ciudad. También lo puede hacer desde la App SUBE en dispositivos Android.

Por cuestiones técnicas vinculadas al sistema SUBE Nación, la Municipalidad de Corrientes informa que los usuarios que viajen con la tarjeta física y cuentan con descuentos locales, deben mantener la tarjeta actualizada para garantizar que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar.

El subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda, explicó que el trámite es simple y se podrá realizar apoyando el plástico en todas las Terminales Automáticas SUBE (TAS) que se encuentran distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, o bien a través de la App SUBE en dispositivos Androind.

«Todos aquellos que tengan algún atributo deben hacer esta actualización, como por ejemplo quienes usan la SUBE estudiantil en todos sus niveles, personas con discapacidad, mayores de 70 años, jubilados, madres de siete hijos», explicó el funcionario.

Detalló que, gracias a un trabajo de modernización de la gestión municipal, se logró que este trámite sea automático “porque caso contrario íbamos a tener que reempadronar a todos, en un universo de más de 150.000 personas».

Desde la Municipalidad invitan a los vecinos a acercarse a la TAS más cercana y realizar la actualización de la tarjeta porque en caso de que no hacerlo, vencen los atributos y empieza a cobrarse el boleto de colectivo sin descuento y sin gratuidad.

Es importante mencionar que las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal, subsidio otorgado por el Estado Nacional para viajar con 55% de descuento, no deben realizar el trámite de actualización.

¿Como hacer el trámite?

El proceso es simple, ágil y puede realizarse a través de los siguientes canales:

En las Terminales Automáticas SUBE más cercanas, los usuarios deben apoyar la SUBE hasta que el equipo indique que pueden retirarla. Para consultar la terminal más cercana a sus domicilios pueden ingresar en: https://ciudaddecorrientes.gov.ar/atencionSUBE

En el caso de la App SUBE, el usuario debe seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.