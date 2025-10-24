Luciano Cáceres llega a Corrientes con la multipremiada obra «Muerde»

El actor se presenta el sábado 15 de noviembre desde las 21 hs. en el Teatro Oficial Juan de Vera, con el thriller policial escrito y dirigido por Francisco Lumerman. Las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro

El Teatro Oficial Juan de Vera, dependiente del Instituto de Cultura, anuncia la presentación de “Muerde” con Luciano Cáceres como protagonista de este thriller policial el sábado 15 de noviembre. Luciano interpreta a René, un hombre al que abandonaron en un taller de ataúdes cuando tenía diez años. Desde ese momento: ¿Cuánto tiempo pasó? Eso no lo puede saber…Ahora está manchado de sangre y no entiende por qué. Las incógnitas se irán develando durante la trama de esta atrapante obra, que llega cargada de intriga e intensidad.

“Muerde”, protagonizada por Luciano Cáceres, se ha atribuido el premio Estrella de Mar 2024 como Mejor Unipersonal. Este año se hizo acreedora del Premio ACE por Mejor Actuación masculina en obra de un personaje, además del Premio Mejor Actor por la Escuela de espectadores de Buenos Aires, además de recibir una nominación al Martín Fierro en Teatro, ostentando también el título de Mejor Obra Temporada 2025.

Sobre la obra

“Muerde” es un thriller en solitario, casi policial, en el que René intentará averiguar de dónde vienen sus heridas; mientras, Rosa y su pasado lo acechan en todo lo que calló. Intenta controlar sus pensamientos, pero las palabras aúllan, golpean y perforan, como un clavo a la madera o los dientes a la carne. Sangre. Aserrín. Ladridos. Sus pensamientos se desatan sin vuelta atrás. La obra tiene una duración de 55 minutos y es apta para mayores de 16 años.

Entradas

Disponibles a partir de $15.900, las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjetas Visa crédito, pueden adquirirse hasta en 3 cuotas sin interés y con 20% de reintegro.