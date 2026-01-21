Maíz en Corrientes, con la mirada en la ganadería de ciclo completo

En el marco del tradicional Remate del Primer Lote de maíz en la Bolsa de Cereales de Córdoba que marca el inicio formal de la nueva cosecha, Corrientes vuelve a destacarse por cumplir con los requisitos de calidad.

El lote, perteneciente a Copra S.A, ubicada en Mercedes, Corrientes este año es el primer lote ingresado. La siembra se realizó el 10 de agosto de 2025 y la cosecha tuvo lugar el 10 de enero de este año.

Según mencionó el administrador de la empresa, Christian Jetter, se sembraron más de 1000 hectáreas con una ganancia en promedio de 7 mil kilos por hectárea, destinado al consumo internado.

El cereal se utiliza en la terminación de novillos gordos que luego son exportados a la Unión Europea, Israel, E.E.U.U, Medio Oriente, Chile, China, entre otros, así como también la recría de terneros en donde interviene el maíz.

La empresa Copra es desarrolladora de alta genética en ganadería con importantes premios en la región, principalmente en Palermo y desde hace algunos años desarrolla ciclo completo para la producción ganadera en

territorio correntino.

El director de Producción Animal del ministerio de Producción, Eduardo Ortíz resaltó que “Corrientes tradicionalmente es importadora de maíz de otras provincias para la ganadería. De acuerdo a los últimos datos, en la actualidad, 50 productores producen unas 20 mil hectáreas aproximadamente de dicho cereal”.

Y agregó: “El maíz, es un bien escaso pero fundamental para el negocio ganadero y Corrientes tiene las tierras aptas para la expansión de la agricultura, reconociendo en estos emprendedores la ratificación de un rumbo que el gobierno de la provincia de Corrientes está dispuesto a seguir acompañando para la diversificación en el sector agrícola”.

La actual gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, trabaja en la elaboración de políticas públicas destinadas a incorporar más productores a la agricultura que permitirían a la provincia un mayor proceso agregado de valor por el ciclo completo para la ganadería y a la vez en los productores diversificar la producción.

Es importante entender, el valor de tener el maíz en el campo, que te permite no sólo ganar kilos, sino también disminuir los costos logísticos e impositivos, entre otros. Esto permite tener amplios beneficios asegurando una ganadería

más eficiente.

Las históricas ventajas impositivas de Corrientes han atraído a inversores de otras provincias a desarrollar maíz, trigo, arroz, entre otros productos. Ahora el desafío es la generación del valor agregado para que la ganancia quede en la provincia.

La Empresa Copra S.A

La empresa Copra S.A es una de las empresas arroceras más importantes de la Argentina, desde hace algún tiempo empezaron a desarrollar las prácticas en agricultura más allá del arroz.

Primero con trigo, con un cliente específico del Brasil, cuya proximidad con la frontera le favorecía en producción y exportación. Al punto que con el transcurrir de las campañas han ido ampliando la cantidad de hectáreas sembradas y produciendo sistemas de rotación de suelo en lugares donde se hace arroz, se alterna con trigo y ahora también con maíz.