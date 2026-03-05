La provincia de Corrientes celebra con orgullo la destacada clasificación de dos de sus jóvenes promesas del Levantamiento Olímpico de Pesas a los Juegos ODESUR Sub 17, que se desarrollarán en Panamá.

Se trata de Mauricio Mareco y Nathaniel Villalba Pannunzio, quienes lograron su lugar en la prestigiosa competencia internacional tras sobresalientes actuaciones en instancias clasificatorias, consolidándose entre los mejores exponentes juveniles del país en su disciplina.

Ambos atletas, del equipo Corrientes Pesas y su asociación (con sede en el Colegio Figuerero) representarán no sólo a la Argentina, sino también a la provincia de Corrientes, llevando con orgullo el esfuerzo, la constancia y la dedicación que caracteriza al deporte correntino.

La participación en los Juegos ODESUR Sub 17 contará con el acompañamiento del Gobernador Juan Pablo Valdés y del Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Deportes, Jorge Terrile.

Se reafirma así el compromiso institucional con el desarrollo del deporte y el apoyo a jóvenes talentos que proyectan el nombre de Corrientes en el ámbito internacional.

La competencia en Panamá reunirá a destacados deportistas de toda la región, convirtiéndose en una plataforma de crecimiento y experiencia invaluable para los atletas correntinos, quienes continúan su preparación con el Licenciado Marcelo Fernández, con la mirada puesta en alcanzar nuevas metas y dejar en alto los colores de la provincia y del país.

Desde el ámbito deportivo provincial destacaron el esfuerzo de los jóvenes y de sus entrenadores, subrayando que este logro es el resultado de años de trabajo, disciplina y acompañamiento familiar e institucional.

Corrientes vuelve a decir presente en el escenario internacional, impulsando el talento juvenil y fortaleciendo el camino hacia un futuro deportivo cada vez más prometedor.