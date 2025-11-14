Se trata del personal de salud que aprobó el curso de «Gestión de Recursos Extraordinarios de Centros de Salud Pública de la Provincia de Corrientes». Desde abril hasta octubre, las clases se dictaron en el salón auditorio del Hospital Escuela.

En el marco de las capacitaciones que brinda el Ministerio de Salud Pública, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), y en conjunto con el Instituto Formar, se realizó el acto de entrega de certificados en el salón auditorio del Hospital Escuela. Participaron del evento el personal administrativo encargado del Recupero de Gastos de los Centros de Salud y Hospitales del interior y de la Capital.

El curso «Gestión de Recursos Extraordinarios de Centros de Salud Pública de la Provincia de Corrientes» se desarrolló entre abril y octubre, con una carga horaria de 92 horas, dictado por profesionales técnicos de la UEP y de la región. Además, también se desarrollaron clases virtuales y en general los módulos abordados en la totalidad del curso fueron cuatro: Introducción a la nomenclatura y valorización de prácticas; Facturación y liquidación de Obras Sociales, Varias y Seguros; Facturación PAMI y Recupero; y Solicitud de medicamentos, prótesis y descartables.

El director General de la UEP, Ariel Vázquez explicó «hoy es un día muy importante porque estamos entregando los certificados a los administrativos de la gran mayoría de los Hospitales y Centros de Salud que aprobaron este curso que va a ser de gran utilidad para la optimización de la gestión financiera de los mismos». «Estamos culminando un año muy importante de trabajo conjunto con las instituciones con las cuales seguiremos en contacto para eficientizar el recupero en un momento de gran demanda de servicios de la salud pública».

El director general de Administración del Ministerio de Salud Pública, Francisco Fernández, expresó su satisfacción por participar en la entrega de certificados y afirmó: «Estamos con mucha alegría acompañando el cierre de estas capacitaciones, que tienen un alto impacto en los hospitales y en la salud financiera de los mismos».

Desde el Instituto Formar, el director, Alejandro Toporkov destacó: «Nos llena de orgullo poder colaborar en este proceso, generando un círculo virtuoso que permitirá aumentar los ingresos y fortalecer los conocimientos del sistema hospitalario de la provincia de Corrientes».