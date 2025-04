Más de 100 de personas participaron de la primera parte del Seminario de Gestión Cultural

Organizado por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura y en conjunto con la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), se llevó adelante hoy martes el primer encuentro del Seminario de Gestión Cultural. Más de un centenar de personas, de diferentes ámbitos culturales, participaron de esta actividad desarrollada en el Salón Azul de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE.

En representación de la presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, el gerente ejecutivo Ramón Blanco fue el encargado de dar la bienvenido a los presentes y agradeció especialmente a María Victoria Alcaraz, quien tiene una extensa e importante trayectoria en la gestión cultural, tanto en el país como a nivel internacional.

“Quiero transmitir el saludo de nuestra presidenta Beatriz Kunin, quien no puede estar presente ya que se encuentra en Buenos Aires debido a unas gestiones que está llevando a cabo ante la Biblioteca Nacional por una muestra homenaje a Lucho Olivera que se realizará en el marco de ArteCo. Transmito el agradecimiento por el interés en este primer Seminario que damos inicio en el marco del Programa de Formación de las Escuelas de Artes y Oficios, dependiente del Instituto de Cultura. Desde la gerencia ejecutiva, cuando pensamos en este ciclo junto al Arq. Gabriel Romero, decano de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, pensamos en un espacio de diálogo para pensar, repensar y proyectar la gestión cultural en la región desde sus diferentes ámbitos: público, privado, independiente”, aseguró.

“En este primer encuentro será un abordaje macro para luego detenernos en el patrimonio, la economía de la cultura y las nuevas tecnologías. Aspectos que ustedes han manifestado como intereses para los próximos seminarios”, anticipó Blanco.

Por último, destacó la posibilidad de contar con el aporte de María Victoria Alcaraz. “Para quién conoce y estudia la gestión cultural su nombre no puede pasar desapercibido. Su trayectoria en el campo de la cultura pública se destacada en nuestro país y le ha merecido condecoraciones en el exterior”, señaló, además de comentar que brindó cursos y conferencias en más de 15 países y dejó su huella en todas las instituciones que dirigió, como fue el caso del Teatro Colón y el Centro Cultural San Martín.

APORTES

María Victoria Alcaraz, quien en la actualidad cumple la función de directora general de Cooperación Cultural Internacional del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), abordó el eje temático “Gestión Cultural: Sustentabilidad de Organizaciones Culturales”.

«La idea es compartir experiencia, compartir conocimiento. Aquí en Corrientes hay gente muy capacitada en gestión cultural y con muchísima experiencia, pero también a veces escuchar la voz de alguien que viene con alguna experiencia de otro lugar es interesante. Esa es la idea, repasar algunos conceptos e ideas, pero también contar las buenas prácticas que tenemos unos y otros para, de esa manera, fortalecer lo más posible la gestión de la cultura en la provincia de Corrientes”, precisó la expositora.

Destacó además que “Corrientes es una provincia muy fuerte culturalmente, de hecho, tiene uno de los elementos que es el chamamé, inscripto como patrimonio inmaterial de la humanidad, algo que no se le da a cualquier país y a cualquier región. Es muy importante en los tiempos que corren, que las identidades, la tradición, la cultura que caracteriza a cada uno de los lugares permita cada vez ser más fuerte, y así el impacto de la globalización no va a ser tan duro y descarnado. Hay que buscar un equilibrio entre lo local y lo global, entre el chamamé y el trap. No es una cosa o la otra, son las dos, son todas las expresiones culturales, todas las identidades que tenemos que administrar correctamente”.