Organizada por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chamamé batió récords de asistencia en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. En promedio, más de 11 mil chamameceros formaron parte cada noche de esta celebración popular –en total más de 127 mil-, que en el 2027 se desarrollará del 15 al 24 de enero, bajo el lema “Chamamé, antorcha de una herencia”.

Más de 20 conjuntos por día, de Corrientes, la región, Paraguay, Brasil y Uruguay, pasaron por el mítico escenario “Osvaldo Sosa Cordero”. Una atractiva grilla artística de más de 200 grupos musicales, además del Ballet Oficial y otros ballets de la ciudad, convocando en promedio, a más de 11 mil personas por noche, asistiendo un total de 127 mil personas, según datos arrojados por el Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo dependiente de la Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

La Fiesta Nacional del Chamamé, en su 35° edición, 21° Fiesta del Mercosur y 5° Celebración Mundial llegó el domingo por la noche a su jornada final, con un cierre inolvidable. Concluyeron también las actividades que se desarrollaron con éxito en distintos puntos de la ciudad y del interior: incluyendo peñas, bailantas chamameceras, serenatas, retretas y el “Chamamé con todos”, itinerando en contextos de encierro, hospitales y hogares, para quiénes no pueden asistir al anfiteatro. También, mediante cogestión con la Universidad de la Cuenca del Plata, quedó inaugurada en el MACC la muestra “Sensación Chamamé”, de Mónica Lena, que se puede visitar hasta el 30 de enero, y se llevó adelante el 1° Encuentro del Libro y del Chamamé.

Convocando a grupos históricos y artistas invitados de otros puntos del país, siempre en diálogo con la raíz y la proyección del género, la Fiesta Nacional del Chamamé también fue la plataforma para los nuevos valores, surgidos de las instancias Pre Fiesta en diversos rubros, que enriquecen el semillero artístico, con representantes de todo Corrientes y provincias vecinas.

Mención aparte para el Ballet Oficial de la Fiesta, a cargo de Luis Marinoni, con 40 integrantes seleccionados para esta edición tras instancias de casting y arduos ensayos, para demostrar que la danza es tan protagonista como la música en el Sosa Cordero. La coordinación artística de este año, en mano de María Laura Cattalini, trajo renovaciones en el escenario, ampliándolo y haciendo de cada presentación una experiencia inmersiva para el público, tanto en el anfiteatro como para quiénes, en cada rincón del mundo, se sumaron a la transmisión oficial de la fiesta en sus 10 noches, disponible en el canal oficial de YouTube del Gobierno de Corrientes.

Mario Boffil, primer prócer del chamamé

En la noche de cierre de la fiesta, a través de un decreto emitido por el gobernador Juan Pablo Valdés, otorgaron al gran Mario Bofill, la distinción de “Primer Prócer del Chamamé”, en tanto personalidad de alto valor cultural, como intérprete y compositor que logró representar el latido de su pueblo, con sus obras que conmueven a varias generaciones.

Cabe destacar que el Gobierno de Corrientes acompañó esta gran celebración con aporte del Ministerio de Seguridad, de Salud, de Desarrollo Social y el Ministerio de Turismo, además de la colaboración de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en los diversos espacios donde transcurrió la Fiesta y las actividades propuestas desde el Instituto de Cultura de Corrientes, bajo presidencia de Lourdes Sánchez, dada la infraestructura que demanda la celebración chamamecera, por su importancia para la cultura local y regional, motorizadora también de la actividad turística en Corrientes cada enero.

Amplificación

Otra mención aparte para los medios de comunicación de Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Formosa, Paraguay y Brasil, que se dieron cita para amplificar y divulgar todas las propuestas alrededor de la fiesta, dando cuenta de los testimonios de sus protagonistas, difundiendo a los artistas, bailarines y músicos que tomaron parte de esta edición, además de replicar la transmisión oficial. La TV Pública, también presente en esta edición, divulgó al país, noche a noche, la propuesta artística en el anfiteatro, cobrando relevancia el género chamamecero entre otros festivales que se celebran durante el verano en el país.