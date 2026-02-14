Más de 500 deportistas por la inclusión y la diversidad

La Secretaría de Deportes de la Provincia fue sede, este viernes 13 de febrero, del lanzamiento oficial de la segunda edición de la Copa Corrientes Diversa 2026, un torneo mixto e inclusivo que promueve la igualdad, el respeto y la visibilización de la diversidad en el deporte.

El acto contó con la presencia del secretario de Deportes, Jorge Terrile, junto a autoridades de la Dirección de Educación Física.

Organizado por la Fundación Corrientes Diversa con el respaldo del Gobierno de la Provincia, el evento reúne a más de 500 deportistas de diversas provincias del país, como Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Mendoza y otras en la capital correntina.

Las competencias se desarrollarán del 14 al 16 de febrero (con actividades ya en marcha desde el lanzamiento), abarcando disciplinas como vóley, beach vóley, fútbol, hockey, básquet, pádel, natación en aguas abiertas, beach handball, beach juggling y artes marciales.

Las sedes principales incluyen el CEF Nº 1, la Secretaría de Deportes, el Club Boca Unidos Center y Playa Arazaty.

Más allá de la competencia deportiva, el programa incorpora eventos sociales y culturales que fomentan el encuentro, la convivencia y la celebración de la diversidad durante el fin de semana largo de carnaval.

La Copa Corrientes Diversa se consolida como un espacio de transformación social, donde el deporte actúa como herramienta de inclusión y cambio cultural, garantizando la participación plena sin distinciones por orientación sexual, identidad de género o diversidad corporal.