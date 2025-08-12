Más de 500 profesionales eligen hacer sus residencias en Corrientes

La Provincia ofrece un sistema robustecido de formación en salud. El ministro, Ricardo Cardozo, destacó el desempeño de todos los que forman parte de este trabajo.

El Ministerio de Salud Pública destaca el sólido sistema de residencias con el que cuenta la provincia. En este sentido, el ministro remarcó el papel de los directores de nosocomios “quienes dan el empuje, control y articulación con distintos servicios” y, también “a los jefes de áreas y médicos de planta” por la capacitación constante que realizan.

Para el titular de la cartera sanitaria, los residentes “son el pulmón, corazón y cerebro de los hospitales” y agregó que conoce del sacrificio que tienen que cumplir con tareas de asistencia y formación.

“Tenemos, por año, 2 millones de consultas en el sistema público de salud en la provincia. Contamos con un sistema de residencias sólido y, con el antecedente de ser los primeros en el NEA que llenamos los cargos. Eso habla bien de nuestro trabajo. Las residencias, son el mejor sistema de formación de posgrado que tenemos”, dijo el ministro de Salud.

Por su parte, la directora de Formación, Nora Ropelato, remarcó que “Corrientes siempre fue y será un pilar de formación profesional. El año pasado el 56% de los residentes eligió quedarse en la provincia. Esto se da porque se demostró que tenemos un sistema confiable y transparente”, sostuvo.

Al mismo tiempo, indicó que “se ofrece un sistema sólido de formación profesional donde se dan contenidos académicos y trabajos dentro de hospitales y otros centros de salud”.

En total hay 590 residentes, los profesionales que realizan estas residencias son médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, obstetras, psicólogos, asistentes sociales, odontólogos, nutricionistas y veterinarios. Las sedes en Corrientes son 26.

Cabe indicar que “por las instancias pendientes de adjudicación, que son examen único y segundo llamado provincial, esta semana se sumarán más residentes”.

Testimonio

“Soy odontóloga y estoy haciendo la residencia en Epidemiología. Esta formación me ayuda mucho en ampliar mis conocimientos. En mi profesión ahora puedo observar patologías que antes no lo hacía y me ayuda a trabajar en prevención”, dijo la residente Laura Benítez quien agradeció “al Ministerio por esta oportunidad para todos los que nos seguimos formando en la provincia”.

Las sedes son: Hospital “Ángela I. de Llano”, Escuela “Gral. José F. de San Martín”, Pediátrico “Juan Pablo II”, “Dr. José R. Vidal”, Materno Neonatal “Eloisa T. de Vidal”, “San Francisco de Asís”, Geriátrico “Juan F. Cabral”, “Dr. Camilo Muniagurria” de Goya, “San Juan Bautista” de Santo Tomé, “Las Mercedes” de Mercedes, “San José” de Paso de los Libres, “Presidente Raúl Alfonsín” de Riachuelo, “Dr. Miguel Sussini” de Virasoro, “Dr. Jaime M. Dávila” de Empedrado, hospital de Campaña “Escuela Hogar”, “Dr. Fernando Irastorza” de Curuzú Cuatiá, “Dr. Ricardo Billinghurst” de Ituzaingó, “Dr. Samuel W. Robinson” de Monte Caseros, “María Auxiliadora” de Saladas, “San Roque” de Esquina, “El Salvador” de Bella Vista, “San Vicente de Paul” de Caá Catí, Hospital “Dr. Julio C. Rivero” de San Cosme y Centro de Salud “Dr. Arturo Oñativia” de El Sombrero.

Además del Ministerio de Salud, Dirección de Epidemiología y el Laboratorio Central de Corrientes.