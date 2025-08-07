Más de 900 alumnos de Santa Lucía ya cuentan con notebooks de Incluir Futuro

En un acto realizado este miércoles en la escuela “Hipólito Baibiene” de Santa Lucía, el Gobierno de la provincia entregó más de 900 computadoras del programa “Incluir Futuro” a alumnos de secundarias. El acto fue presidido por la ministra de Educación, Práxedes López, quien destacó está política del Estado provincial para la formación de los jóvenes en nuevas tecnologías.

En la ocasión, la ministra de Educación, Práxedes López, expresó el saludó del gobernador Valdés y comentó que “aunque no pudo estar presente físicamente, su presencia está, porque de él es la iniciativa, que comenzamos a transitar, cuando vimos la necesidad de que cada alumno necesitaba una plataforma para seguir estudiando”.

“Estamos convencidos de que hoy se marca un hito en la historia de Santa Lucía, porque tiene el 100% de sus alumnos de secundaria, con computadora”, resaltó la jefa de la cartera Educativa, y subrayó este hecho como “es un gran logro”.

Por último, la ministra llamó a trabajar en conjunto a los docentes, directivos, tutores y alumnos, por el “desarrollo” de Santa Lucía, “que pueda permitir un progreso profesional para cada uno de ustedes”, finalizó.

Establecimientos educativos beneficiados

Durante la jornada, tres instituciones educativas del departamento Lavalle recibieron computadoras que fueron entregadas a sus respectivos alumnos. Las mismas fueron: el Colegio Secundario «Papa Francisco», de Villa Córdoba, que recibieron 52 estudiantes en 1° año y 56 en 2° año, totalizando 108 alumnos; el Colegio Secundario «Maestro Daisaku Ikeda», de Santa Lucía, donde se les entregó computadoras a 280 estudiantes (150 alumnos en 1° año y 130 en 2° año); y por último la Escuela Normal «Dr. Hipólito Ernesto Baibiene», también de Santa Lucía, recibió las computadoras para 542 (277 estudiantes de 1° año y 265 de 2° año).

En total, fueron 930 estudiantes los que recibieron computadoras portátiles en este evento, de 1° y 2° año del nivel secundario.

Presencias

Estuvieron presentes la ministra de Educación, Práxedes López; los ministros del Ejecutivo Provincial de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Producción, Claudio Anselmo; de Ciencias y Tecnología, Natalia Romero; de Justicia, Juan José López Desimoni; legisladores; secretarios y subsecretarios Provinciales y Municipales; concejales; el director de Educación Secundaria, Sergio Gutiérrez; el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés; el interventor Normalizador de Cecilio Echeverría, Fabricio Vargas; rector de la Escuela Normal «Dr. Hipólito Ernesto Baibiene», Martín Celín; intendentes del interior provincial; docentes; alumnos; y demás autoridades.