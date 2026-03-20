En un contexto de desafíos económicos nacionales, la provincia de Corrientes reafirma su compromiso con la vida de sus ciudadanos. Hoy, el 86% de las atenciones médicas de la provincia son realizadas por el sistema público de salud, una cifra que demuestra no solo la creciente demanda, sino la robustez de una red estatal que no deja a nadie atrás.

Desde la atención primaria en los barrios hasta las intervenciones de máxima complejidad, el Gobierno Provincial despliega una estructura que abarca campañas de vacunación, provisión de medicamentos y tratamientos críticos, consolidándose como el principal motor sanitario de la región.

La provincia no improvisa: cuenta con 5 regiones sanitarias organizadas de forma inteligente. Esta red integra hospitales de cabecera con centros de salud locales, incluyendo más de 17 Centros de Atención Primaria (CAPS) en Capital, SAPS municipales y hospitales de especialidades.

«El sistema público está sosteniendo prácticamente más del 80 por ciento de la demanda. El año pasado, el 86% de las atenciones fueron hechas en nuestros centros», destacó el Ministro de Salud, Emilio Lanari. Si bien reconoció que el sistema se encuentra fortalecido, se trabaja a cama caliente por el traspaso de pacientes que ya no pueden costear la medicina privada. Destacó que la provincia ha sabido absorber esta responsabilidad con eficiencia.

Vanguardia tecnológica

A pesar de la disminución de recursos enviados desde Nación para áreas sensibles como discapacidad y tratamientos de alto costo, Corrientes apuesta a la inversión en tecnología de punta para la salud.

El Instituto Oncológico “Papa Francisco” es un orgullo correntino que ofrece quimioterapia y diagnóstico con equipamiento único en Sudamérica, incluyendo un acelerador lineal rotatorio para radioterapia y equipos de braquiterapia de alta tasa.

En tanto que el Hospital ?de Campaña «Escuela Hogar» se ha convertido en un centro tecnológico clave, es el único en la región capaz de realizar estudios genéticos con resultados en el mismo día, eliminando la dependencia histórica de los laboratorios de Buenos Aires.

El sistema sanitario también cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica centralizado que monitorea en tiempo real el dengue y virus respiratorios para actuar con rapidez.

La infraestructura pública se especializa para ofrecer excelencia en cada rubro:

Hospital Escuela: Líder en traumatología y emergencias, con servicios de vanguardia en Neurocirugía y Nefrología. Además, moderniza su atención con turnos vía WhatsApp para mayor comodidad del vecino.

Hospital Vidal: Referente histórico en oncología que trabaja en red con el nuevo Instituto y posee la maternidad más grande de la provincia, celebrando 300 nacimientos mensuales.

La presencia del Estado también se traduce en la formación de talento. En este mes de marzo de 2026, se abrieron 332 plazas para residencias en 26 sedes hospitalarias. Esta inversión en capital humano refuerza áreas críticas como Terapia Intensiva, Neonatología y Oncología, asegurando que el 86% de los correntinos que eligen el hospital público sigan recibiendo una atención de primer nivel.