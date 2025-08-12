Misas mensuales y obras de refacción y restauración en el cementerio San Juan Bautista

La Municipalidad de Corrientes avanza con distintas acciones para brindar mayor seguridad y transitabilidad en el camposanto local, para los deudos de familiares fallecidos. Se trabaja en nuevos senderos asfaltados, muros perimetrales, pintura, restauración de panteones y esculturas. Además, se incorporó el servicio de una misa mensual por los fieles difuntos, el tercer domingo de cada mes, a las 11.

La Municipalidad de Corrientes lleva adelante diferentes frentes de obras en el cementerio San Juan Bautista con el objetivo de brindar mejores condiciones de transitabilidad y seguridad para los deudos que visiten a sus seres queridos fallecidos. Además, se incorporó el servicio de una misa el tercer domingo de mes, para quienes deseen elevar oraciones por el eterno descanso del alma de sus familiares. Este domingo 17, a las 11, se realizará la correspondiente a agosto.

Al respecto, la directora general de Defunciones del municipio, Yasmín Ifrán, señaló que en materia de seguridad “a lo largo y ancho del cementerio se levantaron muros con concertinas -espiral de alambre de púas-, y se podaron árboles que utilizaban para trepar e ingresar al cementerio, esto ayudó para que se reduzca la inseguridad”.

Además, “se están asfaltando senderos que antes eran de tierra para que los vecinos tengan un mejor tránsito al momento de visitar a sus familiares, y se están incorporando rampas para que las personas con discapacidad o con movilidad reducida, tengan un mejor acceso”, detalló.

Por otra parte, la funcionaria recordó que como parte de las propuestas turísticas que ofrece la ciudad “los domingos hay visitas guiadas al cementerio, con gran afluencia de personas completando los cupos disponibles cada fin de semana, tanto de vecinos como turistas”, interesados en conocer sobre la historia de los mausoleos y las historias de personas fallecidas reconocidas cuyos cuerpos yacen en el camposanto local.

Ifrán recordó que “el cementerio está abierto a partir de las 7 de la mañana y hasta las 19 para visitas, también para hacer trámites, entre otras solicitudes como inhumación, introducción de cenizas, entre otras gestiones”.

Por otra parte, remarcó: “Contamos con el servicio de cremación gratuita. Aquellos vecinos que tengan bajos recursos pueden acercarse a la Dirección de Defunciones y lo podemos asesorar sobre qué documentación necesita para realizar dicho trámite”, detalló. “Es muy importante que el ciudadano sepa que la Municipalidad no lo deja solo, sino que cuenta con ese servicio”, remarcó.

Obras, patrimonio y restauración

La arquitecta Erika Lagraña, a cargo de todos los trabajos en el predio del cementerio San Juan Bautista indicó que, en materia de seguridad, “se trabajó en 880 metros lineales de segurización perimetral en las cuatro caras del predio” y en relación a las mejoras en transitabilidad, “se incorporaron más de 300 metros lineales de senderos nuevos. Son caminos internos que permiten que los vecinos puedan acceder de forma más segura hasta donde se encuentren sus familiares fallecidos”. En este marco, también se mejoró la iluminación con la incorporación de luces LED.

En cuanto a las obras en la capilla, que se ubica en el acceso principal al camposanto, la arquitecta comentó: “Se restauraron los vitrales de los ventanales, el retablo, se incorporó un nuevo altar, se agregó un atril y se está trabajando también en la restauración de los bancos existentes, como la incorporación de otros nuevos”; entre otras mejoras.

Dentro del área administrativa, Lagraña indicó que “se refaccionaron las oficinas del personal”, mientras que “seguimos trabajando en el monitoreo de los espacios restaurados y lo que ya se fueron trabajando. Dentro de los servicios, se incorporaron baños para personas con discapacidad y se mejoraron los sanitarios existentes, se restauró la fachada y continuamos atendiendo las demandas de los vecinos”.

Por otra parte, agregó: “Venimos trabajando sobre dos panteones históricos: uno es el de Fonseca y el otro de Dante; en el primero se realizaron trabajos en la planta alta y en el subsuelo, restaurando la marmolería, herrería, también se agregó iluminación, se trabajó con los elementos de valor que tiene cada panteón. En el caso del segundo se restauraron las urnas originales que pertenecían a la familia y en el de Dante se hizo la restauración de todos los interiores con sus vitrales, más la azotea”.

Misas mensuales

El padre Martín, capellán del cementerio San Juan Bautista desde el 2005, destacó que “al cumplirse el 150 aniversario del cementerio el año pasado, el municipio hizo una renovación íntegra de toda la capilla con imágenes nuevas con una proporción adecuada al altar”.

También habló sobre el nuevo servicio que suman desde este mes. El capellán señaló que, si bien “siempre celebramos la misa por los difuntos, cuando la feligresía, los deudos lo piden; hace un tiempo dispusimos renovar esta invitación para que se acerquen el tercer domingo de cada mes, a las 11 de la mañana, para participar de este oficio religioso”. La celebración de agosto será este domingo 18.