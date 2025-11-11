“Muerde”, multipremiada obra teatral llega al Teatro Vera de la mano de Luciano Cáceres

El actor llega por primera vez a la capital correntina el sábado 15 de noviembre desde las 21 hs. en el Teatro Oficial Juan de Vera, con el thriller policial escrito y dirigido por Francisco Lumerman. Las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro.

El Teatro Oficial Juan de Vera, dependiente del Instituto de Cultura, presenta “Muerde” con Luciano Cáceres como protagonista de este thriller policial. Cáceres expresó que “voy con mucha expectativa a Corrientes, a ese teatro hermoso” y relató que “hace 37 años comencé este camino en la actuación, arranqué haciendo teatro, después cine independiente y mucho después vino la tele y la masividad. De alguna manera es muy lindo poder llevar este público de la tele y el cine, más masivo, a esta experiencia teatral como lo es “Muerde”.

Luciano interpreta a René, un hombre al que abandonaron en un taller de ataúdes cuando tenía diez años. Desde ese momento: ¿Cuánto tiempo pasó? Eso no lo puede saber…Ahora está manchado de sangre y no entiende por qué. Las incógnitas se irán develando durante la trama de esta atrapante obra, que llega cargada de intriga e intensidad.

“Con esta obra llevamos recorridas en la gira más de 80 salas teatrales de todo el país, y también Estados Unidos, España, Uruguay. Esta obra es mi desafío más grande como actor” comentó Cáceres, a lo que agregó que “en Muerde soy René, un chico que su madre lo abandona al nacer, después su padre, a los 10 años, lo deja porque rehace su vida, en un taller de carpintería de ataúdes en algún pueblo rural de la Argentina. René se vuelve hombre, adulto físicamente, pero su mirada es la de un niño que no puede ver la maldad del mundo, que no está cargada de prejuicios, en este pueblo chico, que es un infierno grande, que lo ve como un distinto, un raro, para algunos que se aprovechan de esa condición.

La obra tiene muchos claroscuros, tiene momentos de comicidad, de ternura, pero también de violencia y tristeza, y desde esos lugares el público va a conocer sus vínculos con el amor, con la sexualidad, con lo que es este ser distinto y diferente” finalizó.

“Muerde”, protagonizada por Luciano Cáceres, se ha atribuido el premio Estrella de Mar 2024 como Mejor Unipersonal. Este año se hizo acreedora del Premio ACE por Mejor Actuación masculina en obra de un personaje, además del Premio Mejor Actor por la Escuela de espectadores de Buenos Aires, además de recibir una nominación al Martín Fierro en Teatro, ostentando también el título de Mejor Obra Temporada 2025.

Sobre la obra

“Muerde” es un thriller en solitario, casi policial, en el que René intentará averiguar de dónde vienen sus heridas; mientras, Rosa y su pasado lo acechan en todo lo que calló. Intenta controlar sus pensamientos, pero las palabras aúllan, golpean y perforan, como un clavo a la madera o los dientes a la carne. Sangre. Aserrín. Ladridos. Sus pensamientos se desatan sin vuelta atrás. La obra tiene una duración de 55 minutos y es apta para mayores de 16 años.

Entradas

Disponibles a partir de $15.900, las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjetas Visa crédito, pueden adquirirse hasta en 3 cuotas sin interés y con 20% de reintegro.