Múltiples propuestas deportivas y culturales para disfrutar en las playas

Con una amplia agenda de actividades gratuitas como actividades físicas, música en vivo, playa nocturna y un fuerte trabajo en ordenamiento y prevención, la Municipalidad de Corrientes fortalece la oferta turística y recreativa en los balnearios de la ciudad.

En el marco de la intensa agenda de verano que impulsa la Municipalidad de Corrientes, se preparó un amplio abanico de propuestas recreativas, deportivas y culturales que se desarrollan en las playas capitalinas, tanto para los vecinos de la ciudad como para los turistas.

Los interesados podrán sumarse a distintas actividades físicas que se llevarán adelante en los balnearios municipales: entre ellas, clases de zumba, calistenia, entrenamiento funcional, prácticas de yoga y ching kung. Se sumarán además actividades deportivas como fútbol y vóley de playa.

Otras alternativas culturales y recreativas previstas tienen que ver con la posibilidad de disfrutar de las playas por la noche, hasta las 22, durante el fin de semana, e iniciativas que prometen convocar a los más jóvenes como Paraná Sunset, una propuesta de música electrónica que será itinerante.

El secretario de Turismo y Deportes, José Sand, destacó: “Estamos trabajando a pleno en las playas correntinas, donde realmente la concurrencia viene siendo masiva”, remarcando que la ciudad atraviesa una temporada con una importante afluencia. “Tenemos la presencia de un número importante de turistas, lo cual nos llena de satisfacción, y los vecinos también aprovechan todas las actividades gratuitas que se vienen llevando adelante”, agregó.

Moverse

Entre las propuestas más convocantes, Sand mencionó las actividades físicas abiertas a todo público que se realizan durante los fines de semana. “Estamos ofreciendo los sábados y domingos clases de Zumba Gold, desde las 19, en playa Arazaty II, para todos aquellos que se quieran sumar, disfrutar y empezar a mover el cuerpo y ejercitarse un poco”, explicó.

El funcionario indicó que “los sábados desde las 18 se desarrollan entrenamientos de calistenia, mientras que los martes y jueves desde las 8 pueden realizarse prácticas de Yoga y Chi Kung, ambas en playa Arazaty II”. Paralelamente, el mismo día y hora se lleva adelante en Molina Punta entrenamiento funcional para todas las edades.

Adelantó además que la agenda continuará ampliándose en los próximos días: “Vamos a sumar actividades deportivas como fútbol y vóley beach, así que invitamos a estar atentos a los anuncios que se van a realizar desde la Municipalidad”.

Música

En cuanto a las propuestas culturales y recreativas, Sand resaltó la iniciativa Paraná Sunset, que busca ofrecer un atractivo especial a las tardes de verano. “Estamos dándole un poco de color a las tardes correntinas con una propuesta muy interesante que tiene que ver con Paraná Sunset, donde llevamos música a las playas municipales los domingos, en un formato itinerante”, explicó. La propuesta comenzó el domingo pasado en playa Arazaty, en el sector de las letras corpóreas de Corrientes, y continuará recorriendo las restantes playas municipales, con la participación de distintos DJs locales.

Otro de los programas destacados es el de playa nocturna, que se desarrolla los fines de semana. “Se ofrece en Arazaty los viernes, sábados y domingos, extendiendo la permanencia en el río hasta las 22, siempre con la presencia de guardavidas”, precisó el funcionario.

Orden y seguridad

Finalmente, Sand subrayó el trabajo que se viene realizando en materia de ordenamiento y seguridad. En ese sentido, indicó que, por instrucción del intendente Claudio Polich, los vendedores ambulantes deben contar con la identificación correspondiente. “Esto brinda certeza y seguridad a quienes consumen estos productos, garantizando la procedencia de los mismos”, sostuvo.

A estas acciones se suma el trabajo articulado con el Gobierno provincial. “Continuamos trabajando junto a la Policía Turística, que nos brinda presencia policial, y con el personal de la Guardia Urbana municipal en cada uno de los accesos”, explicó Sand, destacando que estas medidas permiten contar con “playas más seguras, amigables y familiares, tanto para los correntinos como para quienes nos visitan durante las vacaciones”.