Inicio

Sobre nosotros

Publicidad

Contacta con nosotros

Búsqueda

Noche de Swing este sábado 4 con la Orquesta Sinfónica de Corrientes Jazz Big Band

Avatar de @ctesnot
@ctesnot
Noche de Swing este sábado 4 con la Orquesta Sinfónica de Corrientes Jazz Big Band

Será desde las 21 hs. con una apuesta ambiciosa, cantantes invitados y sorpresas, con la Orquesta Sinfónica de la provincia junto a las Jazz Big Band. Las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro

En esta oportunidad la Jazz Big Band, formación del género dirigida por Aníbal Aguirre, en conjunto con la Orquesta Sinfónica de la provincia de Corrientes, bajo dirección de la maestra Andrea Fusco, proponen una Noche de Swing

Andrea Fusco, directora de la Orquesta Sinfónica de la provincia de Corrientes, dio detalles de lo que será el concierto propuesto junto a la formación de la Jazz Big Band, dirigida por Anibal Aguirre. “Traemos una propuesta diferente este sábado 4 al Teatro Vera, porque estamos apostando a llegar a nuevos públicos. Los músicos de la orquesta cambiarán sus instrumentos clásicos para conformar esta Jazz Big Band: cambiamos clarinetes y fagots por saxofones, trompetas, trombones, batería y bajo, abordando este repertorio que tiene como base la improvisación, el ritmo”.

Y agregó que “como invitados se presentarán los cantantes Verónica Vasco y Francisco Malvido, y como queremos darle siempre algo nuevo al público, en la segunda parte del concierto se suman al concierto las cuerdas, flautas y cornos. Lo novedoso es el repertorio, que preparamos especialmente para invitar a viajar al público a un club social de los años 45 y 50”.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse desde $10.600 en weepas.ar y en boletería del Teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjetas Visa de crédito, acceden a un 20% de descuento, hasta $20.000 de tope de reintegro y hasta en 3 cuotas sin interés.

+ Info

Intagram | @teatrooficialjuandevera

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Artículos destacados

Búsqueda

Detalles del autor

Síguenos en

Categorías

Archivos

Etiquetas

Alejandro Abraham Banco de Sangre Bella Vista Cambio Climático Casa Molina CECAP cocaína Concejo Deliberante Defensoría del Pueblo de Corrientes dengue desarrollo social descacharrado Dia del Donante Día Mundial contra el Trabajo Infantil Eduardo Tassano EFA “Tupa Rembiapo” Emilio Lanari Encuentro Provincial de Cooperativas Escolares Enrique Vaz Torres Epidemiologia Feria del Libro Itinerante Guillermo Osnaghi Hacienda y Finanzas Haz lo Tuyo Hospital Escuela Industria José Irigoyen Lavalle Malvinas Norberto Ast Plan de Prevención Policía Federal Raúl Schiavi Ricardo Bertolino Ricardo Cardozo santa rosa SEDRONAR tabai tatacua