“Oro” para Corrientes en padel femenino en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

La dupla femenina de Elena Pucheta y Norma Pucheta de la localidad de Ituzaingó, obtuvieron la presea dorada en los Nacionales que cerraron este viernes en la ciudad de Salta. Por su parte, Chamorro Pura y Esquivel Raúl de Caá Catí, lograron plata en truco.

El grupo que representó a la Provincia de Corrientes en Salta estuvo formado por adultos que lograron clasificar al Nacional tras participar en las diferentes etapas de los “Juegos Correntinos 2025 para Adultos Mayores” de 60 años.

En este marco, el Secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó el fuerte compromiso del Gobernador Gustavo Valdés y del Gobierno de la Provincia para que las personas mayores de 60 años integren una competencia de carácter provincial y luego accedan a la gran final nacional en Salta.

Los Juegos Nacionales para adultos representan, además de lo deportivo, un encuentro recreativo, que fortalece los lazos sociales y destaca el papel activo de los adultos mayores en la comunidad.

Cabe señalar que la delegación de Corrientes contó con indumentaria oficial para afrontar la competencia con representantes en torneos de: ajedrez, truco, Newcom, tejo, orientación, sapo, pádel, tenis de mesa, tenis y un circuito de habilidades motrices.