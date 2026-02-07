7 febrero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-106858-800

El vicegobernador destacó la inversión privada en materia de servicios turísticos en Corrientes

@ctesnot 31 enero, 2026 0
imagen-106852-800

Braillard Poccard: “El concepto Non Stop contribuye para que los turistas vengan y encuentren un plato caliente siempre”

@ctesnot 30 enero, 2026 0
imagen-106697

Capacitación al personal del ICAA en el Día Mundial de la Educación Ambiental

@ctesnot 26 enero, 2026 0

Te pueden interesar

imagen-107042-800

Otorgaron reconocimientos a agentes del Ministerio de Obras Públicas

@ctesnot 6 febrero, 2026 0
imagen-107036-800

Valdés y el intendente de Yatay Tí Calle avanzan en una agenda de trabajo conjunta

@ctesnot 6 febrero, 2026 0
imagen-107035-800

Corrientes impulsa la tecnología médica con una startup local que aplica IA a cirugías laparoscópicas

@ctesnot 6 febrero, 2026 0
imagen-107032-800

Avanzan los acuerdos para la instalación de centrales fotovoltaicas en los parques industriales

@ctesnot 6 febrero, 2026 0