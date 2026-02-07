Otorgaron reconocimientos a agentes del Ministerio de Obras Públicas

En un clima de cercanía y gratitud, el ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos, Jorge Meza, encabezó un acto de reconocimiento a tres agentes de la cartera que recientemente iniciaron su etapa de jubilación.

La ceremonia se realizó en el Salón Iberá del ministerio, donde José Luis Velázquez, Carlos Bravo y Rubén Roberto Romero fueron homenajeados por su extensa trayectoria y compromiso con la función pública. Cada uno recibió un certificado recordatorio y un presente institucional, en medio del aplauso y el afecto de compañeros y autoridades.

Durante su mensaje, el ministro Meza destacó la “ejemplar vocación de trabajo y dedicación personal” de los agentes y valoró los aportes realizados a lo largo de los años, subrayando que su labor contribuyó a fortalecer la institución y a brindar más y mejores servicios a la comunidad.