Patricia Sosa trae su “Alquimia” al Teatro Oficial Juan de Vera este 12 de septiembre

Una de las voces femeninas más importantes de la música argentina, Patricia Sosa, se presenta en vivo el viernes 12 de septiembre desde las 21 hs. con temas de su recién estrenado disco, que también lleva el nombre de la gira que la trae a Corrientes. Las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en la boletería del teatro, San Juan 637.

En el marco de una gira nacional bajo el nombre de “Alquimia”, Patricia Sosa regresa a Corrientes el viernes 12 de septiembre para compartir un viaje musical donde la canción se convierte en un refugio, en una poesía que acompaña y abraza.

Patricia Sosa, una de las voces más emblemáticas y queridas de la música argentina, inicia su esperada gira nacional “Alquimia”. Dueña de un talento único que puede estallar en la fuerza del rock o conmover con la ternura de una balada, Patricia vuelve a encontrarse con su público en un recorrido por todo el país.

El disco

“Alquimia” es también el nombre de su nuevo álbum junto al reconocido artista mexicano Manuel Mijares, disponible en https://tinyurl.com/yckc9fpd En este trabajo, Patricia nos invita a un viaje sonoro donde conviven grandes clásicos ya consagrados, fusionados con la calidez y la fuerza interpretativa que la caracterizan, un álbum que promete emocionar y renovar el vínculo con cada persona que encuentra en la música un sostén y una inspiración.

Patricia Sosa y Mijares se unen por primera vez en un proyecto conjunto que promete conmover y sorprender: «Alquimia», un álbum donde la fusión de sus voces transforma grandes canciones en nuevas experiencias sonoras. Juntos, revisitan un repertorio de clásicos contemporáneos de autores y grupos como Sin Bandera, Son By Four, Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, Luis Fonsi, Alejandro Fernández y Maná, entre otros.

Sobre Patricia Sosa

Siendo la primera mujer argentina en liderar una banda de rock: La Torre. Realizó giras por todo el territorio argentino, Latinoamérica, España y la Unión Soviética.

Luego, comenzó su carrera como solista. Se destacó en variados géneros musicales como pop, balada, tango, folklore. En todos y cada uno de ellos ha dejado su impronta de mujer del rock. Participó en grabaciones con distintos músicos argentinos y del exterior, como Gloria Estefan, Plácido Domingo, Caetano Veloso, Ricky Martin y Joan Manuel Serrat.

Recibió innumerables premios y distinciones tanto por su actividad artística como por su desempeño en tareas solidarias, uno de los más destacados es el de “Embajadora de la Paz”. En 2014, junto a Facundo Ramírez, presentó la Misa Criolla en el Vaticano ante el Papa Francisco.

Grabó, junto a Chucho Valdés, el disco “Once, concierto para dos”, que fue presentado en La Habana en agosto de 2018.

Entradas

La cita en el Teatro Juan de Vera será el viernes 12 de septiembre desde las 21 hs. y las entradas se pueden adquirir en weepas.ar a partir de $31.800 o bien en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa, las mismas tienen un 20% de descuento, $20.000 de tope de reintegro y en hasta 3 cuotas sin interés