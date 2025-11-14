14 noviembre, 2025

imagen-104662-800

Concierto Sinfónico Coral para celebrar el Día de la Música en el Teatro Vera

@ctesnot 11 noviembre, 2025
imagen-104650-800

Epopeya del Iberá suma nueva función para el público general

@ctesnot 11 noviembre, 2025
imagen-104618-800

Se inaugura la muestra en homenaje a la obra del historietista Lucho Olivera

@ctesnot 11 noviembre, 2025

c19f2e80-cda1-eba1-0eba-6d467a5b9e50-800

Fin de semana con recorridos guiados, ferias y competencias de freestyle

@ctesnot 14 noviembre, 2025
Cuarta sesión itinerante 5-800

El Concejo realizó la cuarta sesión itinerante de 2025 en el barrio 17 de Agosto

@ctesnot 14 noviembre, 2025
imagen-104748-800

Pepe Cibrian Campoy retorna a Corrientes con el unipersonal “Marica”

@ctesnot 14 noviembre, 2025
Foto archivo (1)-800

Salud Pública aconseja controles para detectar a tiempo la Diabetes

@ctesnot 14 noviembre, 2025