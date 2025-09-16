“Plim Plim en vivo, energía musical” para infancias y público familiar este domingo con doble función

El espectáculo destinado al público infantil y familiar, “Plim Plim en vivo, energía musical” llega con dos funciones este 21 de septiembre al Teatro Oficial Juan de Vera. Con entradas agotadas entradas en la función prevista para las 17, siguen a la venta las entradas para la función de las 15.30 hs. en weepas.ar y en boletería del teatro Vera, San Juan 637.

“Plim Pllim en vivo, energía musical”

“Plim Plim en vivo, Energía Musical» es un espectáculo en formato recital, con un increíble despliegue multimedia. Este show invita a grandes y chicos a cantar, bailar y jugar, mientras promueve valores positivos y hábitos saludables.

Junto a sus inseparables amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li, Plim Plim nos invita a compartir mágicas aventuras llenas de energía. Un show 100% interactivo, donde no faltarán las canciones que todos celebran como “Que le pasa al cerdito enojón» y el último gran éxito, «Abejita Chiquitita», que ya supera los 1000 millones de reproducciones en YouTube.

El espectáculo «Plim Plim en Vivo, Energía Musical» ha sido galardonado con el Premio Martín Fierro de Teatro 2025 en la categoría Mejor Infantil, en reconocimiento a sus destacadas temporadas 2023/2024 y 2024/2025.

Entradas

Las entradas ya están a la venta mediante weepas.ar y en boletería del Teatro Juan de Vera, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs desde $21.200. Para clientes del BanCo con tarjeta de crédito Visa, se pueden adquirir con un 20% de descuento, con tope de reintegro de $20.000 y hasta en 3 cuotas sin interés.