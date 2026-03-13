El pago alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados. Junto con el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) y haberes, este beneficio forma parte del Ingreso Salarial Mensual.

El Gobierno de Corrientes pagará el Plus de Refuerzo de $100 mil, correspondiente a marzo, entre este jueves 12 y el próximo miércoles 18. El beneficio, que forma parte del Ingreso Salarial Mensual, alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.

El cronograma de pago comienza este jueves 12, día que percibirán los agentes con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. El viernes 13, cobrarán aquellos con finalizaciones en 2 y 3.

El pago continúa el lunes 16, jornada que alcanza a aquellos agentes con DNI terminados en 4 y 5; este tramo estará disponible desde el sábado 14, a través del homebanking de la caja cuenta sueldo de cada beneficiario, y, también, por los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA.

El martes 17, se abonará a quienes tengan sus documentos terminados en 6 y 7. La finalización del cronograma de pago será el miércoles 18, día de cobro de los agentes con DNI que terminen en los números 8 y 9.