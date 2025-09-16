Plus de Refuerzo: Gustavo Valdés anuncia días de pago de septiembre

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés comunicó que el cronograma se extiende desde este martes 16 y el lunes 22. El beneficio que compone el Ingreso Salarial Mensual, que es de $100 mil por agente, alcanza a los activos, jubilados y pensionados. La Provincial vuelca más de $8.900 en concepto de este adicional.

El primer mandatario provincial Gustavo Valdés dio a conocer los días de pago del Plus de Refuerzo de $100 mil de septiembre, entre este martes 16 y lunes 22. El beneficio alcanza a los agentes activos, jubilados y pensionados.

El martes 16, perciben los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. El miércoles 17, aquellos con números finalizados en 2 y 3. El jueves 18, cobran los 4 y 5; el viernes 19, 6 y 7.

El cronograma de pago finaliza el lunes 22, jornada que percibirán los agentes con DNI terminados en 8 y 9. Este tramo estará disponible desde el sábado 20, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA y el homebanking de la cuenta sueldo de los agentes.

Más de $133 mil millones

Para abonar el Plus de Refuerzo, que es de $100 mil por agente, el Gobierno de Corrientes vuelca más de $8.900 mil millones.

Por otra parte, en concepto de pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de septiembre, que es de $110 mil por agente, el Gobierno de Corrientes inyecta otros más de $9335 mil millones.

En tanto que, para hacer frente a los haberes del mes, se invertirán otros más de $115 mil millones. El acumulado de todos los componentes del Ingreso Salarial Mensual sumarán en septiembre más de $133.235 millones.