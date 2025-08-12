Plus de Refuerzo: Valdés confirmó cronograma de pago de agosto

El gobernador Gustavo Valdés dio a conocer los días de liquidación del beneficio salarial de este mes. Se paga desde este jueves 14, hasta el jueves 21. Significa una inversión superior a los $8.900 millones. Alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.

A través de sus redes sociales, @gustavovaldesok, el primer mandatario de Corrientes Gustavo Valdés informó el cronograma de pago del Plus de Refuerzo de $100.000, correspondiente a este mes de agosto. La liquidación del beneficio salarial comienza este jueves 14 y se extiende hasta el 21 próximo.

Importa señalar que el Plus de Refuerzo, al igual que el Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual), es un componente más del Ingreso Salarial Mensual que perciben los agentes de la administración pública provincial; ambos beneficios son remunerativos.

El primer tramo comienza a pagarse este jueves 14, jornada que percibirán los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados, con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.

El cronograma continúa lunes 18, con el pago a los agentes con documentos terminados en 2 y 3. Este tramo estará disponible desde el viernes 15, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA y el homebanking de la cuenta sueldo de cada uno de los agentes.

El martes 19, será el turno para aquellos con DNI finalizados en 4 y 5. El miércoles 20 se pagará a los agentes con DNI terminados en 6 y 7; y el cronograma termina el jueves 21, jornada que percibirán aquellos con 8 y 9.

Acumulado superior de $18.235 mil millones

En concepto de pago del Plus de Refuerzo, el Gobierno de Corrientes volcará más de $8.900 millones. Se sumarán a los más de $9.335 millones que se inyectaron del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado).

Ambos pagos acumulan más de $18.235 millones de inversión que el Gobierno de Corrientes inyecta al mercado local en los primeros 21 días de este mes.