El gobernador Gustavo Valdés dio a conocer el cronograma de liquidación del beneficio que compone el Ingreso Salarial Mensual. Comienza este jueves 6 y se extiende hasta el miércoles 12. Alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.

El primer Mandatario provincial Gustavo Valdés confirmó el pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $110 mil correspondiente a noviembre; el beneficio, que conforma el Ingreso Salarial Mensual, alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados. Comienza este jueves 6 y se extiende hasta el miércoles 12, inclusive.

El primer tramo comienza, que alcanza a los beneficiarios con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1, el día jueves 6, y estará disponible a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA y el homebanking de las cajas sueldos de cada agente ya que esa jornada no hay atención al público por parte de las entidades bancarias ya que se celebra el Día del Trabajador Bancario.

El segundo tramo se liquida el viernes 7, día que perciben los agentes con documentos terminados en 2 y 3. El cronograma continúa el lunes 10, donde cobran aquellos con DNI finalizados en 4 y 5. Este tramo estará disponible desde el sábado 8, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA y el homebanking de las cajas sueldos de cada agente.

El cuarto tramo se paga el martes 11, para los agentes con documentos terminados en 6 y 7. El pago del Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual) de noviembre termina el miércoles 12, fecha que percibirán el beneficio los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.

En concepto de pago del Plus Unificado de noviembre, el Gobierno de Corrientes inyecta a la economía provincial cerca de $9.400 millones.