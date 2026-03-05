Polich acompañó al gobernador en la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Hogar

El intendente participó del acto encabezado por Juan Pablo Valdés de habilitación de la flamante sede educativa. Se trata de la institución que antes funcionaba en lo que hoy es el Hospital de Campaña, establecido en la pandemia. Polich siguió de cerca la nueva construcción en su anterior función de ministro de Obras Públicas de la Provincia.

En la mañana de este miércoles se inauguró el nuevo edificio de la Escuela Hogar y Colegio Secundario “Juan Domingo Perón”, ubicado en avenida Chacabuco y calle Madariaga, en el barrio Santa Teresita de la ciudad de Corrientes.

El acto inaugural estuvo encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés y contó con el acompañamiento del intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich. Además, junto a funcionarios provinciales, se hizo entrega de notebooks a estudiantes en el marco del programa provincial “Incluir Futuro”.

La flamante sede educativa se construyó cuando Polich se desempeñaba como ministro de Obras Públicas de la Provincia, medida que se tomó tras instalarse en su edificio original el Hospital de Campaña, un lugar clave durante la pandemia de Covid-19 iniciada hace seis años.

Tras la ceremonia de inauguración, que contó con la participación de autoridades y funcionarios provinciales y municipales, Polich expresó su satisfacción por la obra ejecutada por el Gobierno provincial y destacó la calidad y modernidad del edificio educativo: “Este nuevo espacio va a aportar desarrollo e integración”, aseguró.

Asimismo, consignó que “el edificio significa mucho esfuerzo, pero son los alumnos, docentes y tutores quienes hacen la escuela y le dan sentido al futuro”, y resaltó la importancia de apostar a la educación a través de obras de infraestructura.

A su vez, subrayó que “el barrio Santa Teresita viene creciendo desde hace tiempo y necesitaba esta inversión en educación”. También instó a la comunidad educativa a cuidar y disfrutar del nuevo espacio, que aportará un gran salto en la materia en la ciudad.