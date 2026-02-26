Polich llamó a honrar cotidianamente el legado del Padre de la Patria

El intendente encabezó el acto por el 248º aniversario del nacimiento del máximo prócer nacional, llevado a cabo en la plaza 25 de Mayo. “Sus acciones deben ser un ejemplo del hacer, para trabajar siempre en conjunto”, valoró el jefe comunal.

Con un llamado a honrar diariamente el legado del máximo prócer argentino, en la mañana de este miércoles se desarrolló el acto en honor a José Francisco de San Martín, al cumplirse en la fecha 248 años de su natalicio.

En la plaza 25 de Mayo, frente al monumento ecuestre al Padre de la Patria, el intendente Claudio Polich encabezó el encuentro, que contó con la participación de funcionarios comunales y provinciales, legisladores y representantes de diversas instituciones del medio.

Durante el acto se recordó y revalorizó la figura y las virtudes de San Martín, bajo su bandera de libertad.

“Siempre se destaca su capacidad organizativa y su rol fundamental y comprometido por la libertad, todo un ejemplo que debe ser un motivo actual de nuestro accionar”, expresó sobre el perfil del prócer y exhortó a honrar su legado todos los días.

“Sus acciones deben ser un ejemplo del hacer, para trabajar siempre en conjunto”, acentuó Polich.

En esa línea, señaló que al recordar al Padre de la Patria “los mensajes siempre tienen que ver con rememorar la figura y llamar a emular sus acciones, teniendo en cuenta nuestra esencia y valorizando también todo lo que hizo por América”.

Trabajo en conjunto

En tanto, la secretaria general de la Municipalidad, Florencia Ojeda, remarcó la importancia de honrar el legado de San Martín en términos de libertad y responsabilidad en las acciones diarias, teniendo como base que “es el Padre de la Patria y, sobre todo, impulsor de la libertad”, indicó.

En este marco, destacó que desde la gestión municipal se llevan adelante esas máximas sanmartinianas y, por ejemplo, desde el Municipio se desarrolla un trabajo coordinado con el Gobierno provincial para resolver la coyuntura diaria con planificación, orden y articulación.

Figura presente

A su turno, el presidente del Instituto Sanmartiniano de Corrientes, Miguel Recupero Coronel, remarcó la importancia de recordar la fecha y tener en cuenta que “San Martín es un personaje al que hay que traerlo al presente siempre”, ya que cuenta con un abanico de valores y acciones que hacen a la patria grande, valoró.

También comentó que “el sentido del deber, la responsabilidad, el cumplir la misión más allá de los intereses personales” fueron los motores que impulsaron el accionar del prócer máximo.