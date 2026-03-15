El acto fue en la escuela primaria del barrio Laguna Seca. Estuvo el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur y la ministra de Educación, Ana Miño. El objetivo es completar el Calendario Nacional de Vacunación.

En la Escuela N° 275 “Supervisor Isidro Moreira” del barrio Laguna Seca de Capital, el Gobierno Provincial presentó la Campaña de Vacunación Escolar 2026. A partir de la fecha, en las instituciones escolares de todas las localidades se colocarán las dosis del Calendario Nacional de Vacunación, con autorización previa de los tutores.

“Estamos dando inicio a la Campaña de Vacunación, quiero agradecer primero a los chicos y decirles que la vacuna sirve para prevenir enfermedades”, dijo el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur y agregó que “las vacunas están disponibles para que puedan disfrutar de una vida sana”.

También, destacó que “pensamos que la prevención es una tarea prioritaria para que nuestros niños crezcan de una manera sana. Gracias a las autoridades presentes. Gracias a la ministra de Educación, Ana Miño. Vamos a proceder con la tarea de cuidarnos entre todos”.

Por su parte, la ministra de Educación, Ana Miño, expresó que esta campaña es un trabajo coordinado entre Salud Pública y la cartera provincial que dirige, “para acompañar la salud de nuestros niños”.

“Esta acción es una muestra del trabajo que se viene haciendo a nivel provincial, como integrantes de Gabinete. Nuestro gobernador Juan Pablo Valdés nos solicita estar cerca de cada una de las comunidades. Es muy importante el trabajo interministerial ya que la tarea articulada entre Educación y Salud permite fortalecer acciones de prevención y acompañamiento a familias”, dijo la ministra Miño y destacó el trabajo de los docentes.

La directora de Inmunizaciones, Marina Cantero, sostuvo que es una satisfacción iniciar con esta actividad donde el objetivo es completar los esquemas de vacunación. Agradeció a los tutores por la colaboración de siempre, a la ministra y a las instituciones escolares.

“La vacuna es un escudo protector que previene diferentes enfermedades. Tenemos el Calendario Nacional con más de 17 vacunas que protegen más de 25 enfermedades, por eso es tan importante mantener esquemas actualizados”, dijo y detalló las dosis que deben colocarse.

A los cinco años, tienen que aplicarse 4 vacunas y una de ellas es contra la varicela; refuerzo de la Triple Viral; Triple Bacteriana; contra la Poliomelitis y, a los 11 años contra Meningococo, Fiebre Amarilla y refuerzo de Triple Bacteriana Acelular. Remarcó que, también a los 11 años, una dosis única de HPV, ésta previene el Virus de Papiloma Humano, en la mujer cáncer de cuello uterino y en el hombre otros tipos de cáncer.

A la vez, la directora de la Escuela N° 275, María de los Ángeles Lasala, señaló que “esto una clara muestra de compromiso de gestión, por la educación pública y la salud de toda la comunidad”. “Nos convoca una acción de enorme valor social. Como escuela tenemos valores fundamentales que son sumamente importante acompañar. Tenemos que fortalecer el cuidado para la prevención y responsabilidad colectiva. Vacunarse es un acto de protección, solidaridad y amor. Cada vacuna es una oportunidad para resguardar la salud de los niños y de toda la familia”, dijo.

Estuvieron en el acto autoridades de ambos ministerios como también directivos del Gobierno Provincial. Al finalizar el mismo, se procedió a la vacunación de estudiantes.