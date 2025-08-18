Provincia aumenta en agosto un 12% y acumula una recuperación salarial del 37% durante 8 meses en 2025

La gestión del gobernador Gustavo Valdés, a través del diseño del Ministerio de Hacienda y Finanzas, dio a conocer el detalle de las medidas en beneficio de los agentes de la administración pública provincial. Las mejoras impactan en activos, jubilados y pensionados.

Con impacto en jubilados y pensionados al ser remunerativas las mejoras, el Gobierno de Corrientes aumenta este mes de agosto un 12% el haber de todos los sectores de agentes de la administración pública provincial.

Con esta nueva recomposición salarial, la tercera del año, la Provincia alcanza, entre enero y agosto, una variación salarial del 37% del cargo testigo –mínimo, sin antigüedad y beneficios sociales-, contra un acumulado de inflación en el mismo período estimado en un 20%.

En este contexto, con estos guarismos, la decisión del Gobierno de Corrientes logra una recuperación real del ingreso salarial mensual acumulado en lo que va de 2025 en el orden del 17%.

La decisión del gobernador Gustavo Valdés, diseñada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes, fue comunicada en la mañana de este lunes, en conferencia de prensa por parte del jefe de la cartera económica Marcelo Rivas Piasentini.

En el anuncio, en el Salón de Acuerdos General José de San Martín del Ministerio, Rivas Piasentini estuvo acompañado por el subsecretario Finanzas Héctor Grachot, y el tesorero general de la Provincia Jorge Gazzo.

Con esta medida, la inversión anual en salarios es de $66.000 millones. En las decisiones de incrementos se incluyen medidas de alcance general y particular y son de aplicación inmediata, alcanzan a activos, jubilados y pensionados.

Entre 2023 y 2025

Diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la gestión del gobernador Valdés avanzó entre este primero 8 meses del año y 2023 en 15 aumentos salariales.

Con estas medidas con impacto en este mes de agosto, sumadas a las recomposiciones de marzo y julio, acumulan en lo que va del año tres aumentos.

En 2024, los aumentos fueron otorgados en los meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto y octubre. En tanto que, en 2023, las recomposiciones salariales fueron en marzo, abril, mayo, junio, septiembre y en noviembre.

“Estamos dando previsibilidad al ingreso de los trabajadores, tanto activos como pasivos. Una vez más, Corrientes muestra una recuperación salarial por encima de la inflación, en un contexto nacional de contracción”, puso de relieve el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, remarcando que la política salarial responde al equilibrio presupuestario y fiscal sostenido por la gestión del gobernador Gustavo Valdés, lo que permite avanzar en recomposiciones periódicas.

El titular de la cartera de Hacienda provincial precisó que el incremento se aplicará de inmediato, alcanzando a todos los agentes estatales, incluyendo jubilados y pensionados, a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y aseguró que “no será el último aumento del año».

Detalles por sectores

ADMINISTRACIÓN CENTRAL:

12% de aumento en la asignación de clase de todas las categorías.

Se incrementa, el concepto 134, un 55% para las distintas categorías laborales que posean el concepto en su liquidación. Este incremento incluye a los Excombatientes de Malvinas.

Con estas medidas se mejoran los aportes y contribuciones al IPS y al IOSCOR.

–

DOCENTES:

12% de aumento al básico.

Se incrementa el Complemento Docente Provincial (código 632): pasa de $115.366 a $314.200.

Recordemos que el código 632 es un concepto REMUNERATIVO y se liquida hasta dos cargos.

–

VIALIDAD:

12% de aumento en el básico.

Se crea el código 134 por la suma de $137.000, remunerativo.

–

SEGURIDAD:

12% de incremento en el Valor Punto.

Se eleva el mínimo garantizado en 12%.

Se actualizan los códigos 179, 180 y 601.

–

SALUD PÚBLICA: