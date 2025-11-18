La Subsecretaría de Seguridad Vial de Corrientes y la Municipalidad de Caá Catí sellaron un acuerdo para la transferencia de datos estadísticos y la promoción del uso del casco. Durante el acto, también se entregaron cascos y un alcoholímetro para la comuna.

En el marco de la Fiesta Provincial del Búfalo, el Gobierno de Corrientes y el Municipio de Caá Catí firmaron un importante convenio destinado a fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad vial.

El acuerdo fue rubricado por el intendente local, Jorge Meza, y el subsecretario de Seguridad Vial de la Provincia, Juan Manuel Saloj, en representación del Ministerio de Seguridad.

Durante el evento, y como parte del compromiso por la prevención, el intendente de Ituzaingó y gobernador electo, Juan Pablo Valdés, realizó la entrega de cascos. Además, la Subsecretaría de Seguridad Vial provincial proveyó de un alcoholímetro a la Subsecretaría de Transporte y Seguridad Vial municipal, con el fin de reforzar los controles.