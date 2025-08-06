Reconocimiento a la educación correntina y presentación de dispositivos de alfabetización

Con el objetivo de fortalecer la fluidez y la comprensión lectora en primaria, el Ministerio de Educación presentó dispositivos pedagógicos en el marco de los programas Colectivo de Lectura y Leer y Comprender, camino para Aprender, que integran el Plan de Compromiso por la Alfabetización. El acto tuvo lugar en el Salón Verde de Casa de Gobierno donde además, se anunció que Corrientes fue reconocida con el diploma de “Provincia Alfabetizando” otorgado por la organización Argentinos por la Educación.

El Ministerio de Educación presentó esta miércoles los dispositivos de fortalecimiento de la fluidez lectora y la comprensión de textos en estudiantes del nivel primario, correspondientes a los Programas Leer y Comprender, camino para Aprender y Colectivo de Lectura. Los mismos se articulan en torno a cuatro ejes que incluyen producción de materiales didácticos, formación docente continua, articulación con Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) con oferta de Profesorado en Educación Primaria y censo de fluidez lectora y comprensión de textos.

El subsecretario de Educación Julio Navia contó: “Estuvimos en el portal Carambola. Fuimos a observar las clases que se dan en el refugio de los guardaparques y nos llevamos una linda sorpresa. Cuando entramos con la Ministra y después de conversar con la maestra y los chicos, les pedimos que nos muestren alguno de los libros que habíamos entregado tiempo atrás y les pedimos que lean. La satisfacción fue que se repitió algo que venimos viendo desde abril, y es que los chicos de primer grado leían y leían muy bien, ese es el resultado del trabajo en equipo que se viene realizando. Y quiero dejar claro que nosotros desde el Ministerio podemos hacer el mejor plan, tener la mejor de las ideas pero son los docentes quienes lo aplican con mucho compromiso”.

A su turno el director de Planeamiento e Investigación Educativa Julio Simonit anunció: “Hoy queremos compartir con ustedes un orgullo que tenemos como provincia, porque el día 18 estaremos recibiendo una mención muy importante que es el diploma de Provincia Alfabetizando otorgado por la organización Argentinos por la Educación”.

En tal sentido, vale resaltar que Argentinos por la Educación es una organización de la sociedad civil que busca poner a la educación en el centro del debate público, entendiendo que es el pilar para el desarrollo y la igualdad de oportunidades de cada integrante del país.

Por otra parte, el funcionario se refirió a los dispositivos de fortalecimiento de la fluidez lectora y la comprensión de textos y dijo: “El eje que nos convoca hoy es dar a conocer dos dispositivos del fortalecimiento de la comprensión fluidez lectora, uno es Colectivo de Lectura y el otro es Leer y Comprender, camino para Aprender. A través de estos programas nos trazamos una serie de ejes, uno de ellos tiene que ver con la producción de materiales para acompañar la tarea docente, (en 4 años ya llevamos más de 200 producciones) uno es de técnicas de estudio en el marco del Colectivo de Lectura y dos son de fluidez y comprensión lectora para 3°, 4° 5° y 6° grado”.

Contó también que la formación docente continua es otro de los ejes prioritarios basado en evidencias de aprendizaje de los estudiantes y por otra parte está el Censo de Fluidez y comprensión lectora que será en octubre, pero explicó que cada institución debe aplicar censos mensuales.

El último de los ejes tiene que ver con la articulación con los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) con quienes se hace acompañamiento a docentes y estudiantes – entrega de material de alfabetización para bibliotecas. Esta acción constituye una decisión estratégica de la política educativa actual, que trasciende la capacitación de docentes en servicio para impactar directamente en la formación inicial.

Es una articulación que permite que los futuros educadores, en el marco de sus prácticas y residencias, adquieran un conocimiento profundo de la política educativa del Ministerio de Educación y los fundamentos pedagógicos del Plan de Compromiso por la Alfabetización.

De esta manera, egresan de los institutos formadores con una sólida base teórica y práctica, preparados para implementar estrategias efectivas de alfabetización desde el inicio de sus carreras, lo que representa un logro significativo en la garantía de una educación de calidad.