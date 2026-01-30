Este miércoles 28 de enero, en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, el titular de la cartera, José Irigoyen, se reunió con referentes de los comedores comunitarios de la Capital. En total participaron 19 representantes.

En el marco de las políticas trazadas por el gobernador Juan Pablo Valdés, que tienen como uno de sus ejes la inclusión, se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles una reunión entre el ministro José Irigoyen y los referentes de los comedores de la Capital. Dicho encuentro se canalizó a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, dependiente de este Ministerio.

Este primer contacto con el ministro tuvo como objetivo poner en conocimiento la situación de los comedores y continuar fortaleciendo el vínculo y el contacto estrecho entre el Ministerio y los comedores comunitarios. Durante la reunión, cada referente comentó su situación actual y la población que asiste a cada espacio, entre otros ítems.

Cabe mencionar que desde este Ministerio, y a través de sus diferentes direcciones, se trabaja de manera permanente pensando en las familias correntinas y en cómo mejorar su bienestar.